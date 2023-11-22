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Нетрезвый мужчина разбил створку турникета в метро

Нетрезвый мужчина разбил створку турникета в метро

Автор:
22 ноября 2023 08:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Метро   Москва   вандал   инцидент   створка   турникет   
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Пьяный пассажир разбил ногой створку турникета на станции московского метро «Киевская». Злоумышленник сделал это намеренно, не желая оплачивать проезд.

"На станции метро "Киевская" 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил зайти в метро без оплаты проезда. Подойдя к турникету, работающему на вход, он умышленно, из хулиганских побуждений, нанес по створке один удар ногой, разбив ее.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 214 УК РФ (Вандализм), его привлечение к уголовной ответственности, а также возмещение ущерба, причиненного преступлением, на контроле в прокуратуре Московского метрополитена", — сообщила столичная прокуратура.

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Метки: Видео   Метро   Москва   вандал   инцидент   створка   турникет   
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8  комментариев
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19k
Shtoppi 42 минуты назад
по ходу стеклянные створки турникетов в метро, вызывают, у всевозможных неадекватных персонажей, приступы неконтролируемой агрессии на подсознательном уровне.
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5k
Alex 58 секунд назад
На кол ублюдка.
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65k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
всегда поражали "гении" экономящие пару десятков рублей на проезде . ты такой нищий что денег нет а откуда ты взял деньги на бухло в таком случае. щас попадет на нормальный штраф за створки , вот сэкономил то .
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0
Подлян Полчаса назад
Пооизводитель стекол для турникетов скоро озолотится от такого количества идиотов. Надо вернуть железные, как было в старые добрые времена
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1k
Илья 44 минуты назад
Молодец садить 5
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4k
poбт 58 минут назад
б*лядь да поставьте там уже матовое оргстекло, сколько можно бить то их
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36k
Андрей Иванов Час назад
Там такое стекло, что разбить - достижение уже. Гигант
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