Нетрезвый мужчина разбил створку турникета в метро

Пьяный пассажир разбил ногой створку турникета на станции московского метро «Киевская». Злоумышленник сделал это намеренно, не желая оплачивать проезд.
"На станции метро "Киевская" 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил зайти в метро без оплаты проезда. Подойдя к турникету, работающему на вход, он умышленно, из хулиганских побуждений, нанес по створке один удар ногой, разбив ее.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 214 УК РФ (Вандализм), его привлечение к уголовной ответственности, а также возмещение ущерба, причиненного преступлением, на контроле в прокуратуре Московского метрополитена", — сообщила столичная прокуратура.
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