В московском метро парень с ноги вынес стекло и бросился бежать

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Молодой парень решил, не тратить целых 56 рублей на метро, и с ноги выбил стекло на турникете.
Осколки разлетелись по всему вестибюлю, совсем рядом, судя по кадрам стоял ребенок. Парень сразу бросился бежать, пытаясь закрыть лицо одеждой. Но это его не спасло, практически сразу он был задержан.
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Зайти в метро, сломав с ноги турникет, разбить стекло и всё под камеры? Увлекательно! Попытаться сбежать, неуклюже спрятав лицо курткой. Скрываться от правоохранительных органов. Сэкономить 50 рублей! Попасть под уголовную статью, тем самым заработать "уважение" среди таких же недоумков. Вот это жизнь, вот это приключения!
Интересно, а из чего их делают, раз они так легко разлетаются?
Решение чтобы не разлеталось - триплекс, но тогда цена будет сильно выше.