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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 750 постов • 41 подписчик подписаться
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В московском метро парень с ноги вынес стекло и бросился бежать

В московском метро парень с ноги вынес стекло и бросился бежать

Автор:
26 сентября 2023 11:47
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Метро   Москва   разбил   стекло   турникет   
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Молодой парень решил, не тратить целых 56 рублей на метро, и с ноги выбил стекло на турникете.

Осколки разлетелись по всему вестибюлю, совсем рядом, судя по кадрам стоял ребенок. Парень сразу бросился бежать, пытаясь закрыть лицо одеждой. Но это его не спасло, практически сразу он был задержан.

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Метки: Видео   Метро   Москва   разбил   стекло   турникет   
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15  комментариев
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665
Mazabest Час назад
Не оскудеет земля дебилами
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10k
Борис Карабанов 8 минут назад
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58k
Олег 10 минут назад
стекло, замена, диагностика привода( с возможной заменой) , компенсация простоя турникета, уборка. У медузы мозгов больше, чем у этого красавца
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417
Алексей Бляйбтрой Полчаса назад
прошарен, сразу накрылся...
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2k
Сергей Викторович Полчаса назад
на черное ставили?
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11k
Б.Касторский Час назад
Зайти в метро. - 50 рублей. Дешево и скучно.
Зайти в метро, сломав с ноги турникет, разбить стекло и всё под камеры? Увлекательно! Попытаться сбежать, неуклюже спрятав лицо курткой. Скрываться от правоохранительных органов. Сэкономить 50 рублей! Попасть под уголовную статью, тем самым заработать "уважение" среди таких же недоумков. Вот это жизнь, вот это приключения!
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2k
Оксид Бетона Час назад
churka? pidr?
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10k
МихА Час назад
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93
ruslan d Час назад
Мега мозг, сколько их уже переколотили за сезон ???
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16k
banzai7 Час назад
А у него хоть какая-то мысль была в голове?
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5k
Rubiroid_47 Час назад
Полтан сэкономил, на пятихат встрял. Ловко!
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