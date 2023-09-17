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На станции “Ховрино” московского метро мужчина с самокатом разбил ногой створку турникета и поехал дальше. Спешил, наверно, к другому самокатчику.
39-летний вандал позже был задержан. Его действия квалифицированы по ст. 214 УК РФ (вандализм). Мужчина объяснил свой поступок тем, что у него было плохое настроение, поскольку он поссорился в тот день с другом.
Задержанный ранее был судим за применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).
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На станции “Ховрино” московского метро мужчина с самокатом разбил ногой створку турникета и поехал дальше. Спешил, наверно, к другому самокатчику.
А я-то думал, что их в переносном смысле петухами зовут