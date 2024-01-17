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В Москве задержали очередного безбилетника, разбившего створку турникета в метро

В Москве задержали очередного безбилетника, разбившего створку турникета в метро

Автор:
17 января 2024 08:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Метро   Москва   инцидент   створка   турникет   
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Мужчина повредил створку турникет на станции метро «Маяковская». Один из пассажиров, ставший свидетелем происшествия, попытался остановить злоумышленника.

Интернет-портал «МВД МЕДИА» сообщает:

"В начале января текущего года в вестибюле станции метро «Маяковская» Замоскворецкой линии фигурант попытался перелезть через турникет, однако повис на стеклянных створках и сломал одну из них. Неравнодушный гражданин, ставший очевидцем произошедшего, попытался остановить убегавшего злоумышленника, однако тому удалось скрыться.

В кратчайшие сроки подозреваемый был установлен и задержан по месту жительства в столице на улице Планерной сотрудниками УВД на Московском метрополитене."

"На время расследования уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации, фигуранту была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке."

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Метки: Видео   Метро   Москва   инцидент   створка   турникет   
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3  комментария
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12k
Том Сойер 37 минут назад
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кот базилий 24 минуты назад
А как их наказывают? штрафом и гуляй рванина.
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Rubiroid_47 Полчаса назад
Контролеры метро сделали всё, что бы его не поймать.
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Alex Chebrikov

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