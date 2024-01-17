В Москве задержали очередного безбилетника, разбившего створку турникета в метро

Интернет-портал «МВД МЕДИА» сообщает:

"В начале января текущего года в вестибюле станции метро «Маяковская» Замоскворецкой линии фигурант попытался перелезть через турникет, однако повис на стеклянных створках и сломал одну из них. Неравнодушный гражданин, ставший очевидцем произошедшего, попытался остановить убегавшего злоумышленника, однако тому удалось скрыться.

В кратчайшие сроки подозреваемый был установлен и задержан по месту жительства в столице на улице Планерной сотрудниками УВД на Московском метрополитене."