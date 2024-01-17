В Москве задержали очередного безбилетника, разбившего створку турникета в метро

Мужчина повредил створку турникет на станции метро «Маяковская». Один из пассажиров, ставший свидетелем происшествия, попытался остановить злоумышленника.
Интернет-портал «МВД МЕДИА» сообщает:
"В начале января текущего года в вестибюле станции метро «Маяковская» Замоскворецкой линии фигурант попытался перелезть через турникет, однако повис на стеклянных створках и сломал одну из них. Неравнодушный гражданин, ставший очевидцем произошедшего, попытался остановить убегавшего злоумышленника, однако тому удалось скрыться.
В кратчайшие сроки подозреваемый был установлен и задержан по месту жительства в столице на улице Планерной сотрудниками УВД на Московском метрополитене."
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"На время расследования уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации, фигуранту была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке."
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