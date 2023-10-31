Безбилетник разбил створку турникета на станции метро

"20-летний молодой человек, чтобы не платить за проезд в метро, решил зайти на стацию "Жулебино" бесплатно, пройдя за пассажиром, оплатившим проезд.

Со слов злоумышленника, он увидел "нужного" пассажира, побежал за ним, однако, поняв, что створки турникета уже наполовину закрылись, он с силой надавил на одну из них, умышленно разбив ее.

За порчу имущества на общественном транспорте, т.е. вандализм - фигуранту грозит ответственность по статье 214 УК РФ, - сообщает прокуратура Московского метрополитена"