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Безбилетник разбил створку турникета на станции метро

Безбилетник разбил створку турникета на станции метро

Автор:
31 октября 2023 09:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Метро   Москва   люди   створки   турникет   
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Очередной "спринтер", желающий прокатиться в метро зайцем, разбил створку турникета. Инцидент произошёл на станции "Жулебино" Таганско-Краснопресненской линии.

"20-летний молодой человек, чтобы не платить за проезд в метро, решил зайти на стацию "Жулебино" бесплатно, пройдя за пассажиром, оплатившим проезд.

Со слов злоумышленника, он увидел "нужного" пассажира, побежал за ним, однако, поняв, что створки турникета уже наполовину закрылись, он с силой надавил на одну из них, умышленно разбив ее.

За порчу имущества на общественном транспорте, т.е. вандализм - фигуранту грозит ответственность по статье 214 УК РФ, - сообщает прокуратура Московского метрополитена"

Источник:

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Метки: Видео   Метро   Москва   люди   створки   турникет   
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1  комментарий
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Alex Полчаса назад
Надеюсь, ему голову потом разбили.
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Dobriy drug

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