Безбилетник разбил створку турникета на станции метро

Очередной "спринтер", желающий прокатиться в метро зайцем, разбил створку турникета. Инцидент произошёл на станции "Жулебино" Таганско-Краснопресненской линии.
"20-летний молодой человек, чтобы не платить за проезд в метро, решил зайти на стацию "Жулебино" бесплатно, пройдя за пассажиром, оплатившим проезд.
Со слов злоумышленника, он увидел "нужного" пассажира, побежал за ним, однако, поняв, что створки турникета уже наполовину закрылись, он с силой надавил на одну из них, умышленно разбив ее.
За порчу имущества на общественном транспорте, т.е. вандализм - фигуранту грозит ответственность по статье 214 УК РФ, - сообщает прокуратура Московского метрополитена"
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