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Перелом из-за дурака: нетрезвый безбилетник сбил с ног женщину

Перелом из-за дурака: нетрезвый безбилетник сбил с ног женщину

Автор:
24 января 2024 09:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Метро   Москва   Травма   безбилетник   инцидент   перелом   
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В Москве на станции метро «Красные Ворота» парень разбил створки турникета и, падая, нанёс травму одной из пассажирок.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве рассказали подробности инцидента:

«Утром на станции метро «Красные Ворота» Сокольнический линии 21-летний житель столицы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью прохода на станцию без оплаты проезда пробежал через турникет за впереди идущей женщиной, разбив при этом створки турникета. Затем он упал и задел пассажирку, в результате чего у женщины диагностирован перелом кости. Молодой человек был задержан полицейскими патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене сразу же на месте происшествия и доставлен в отдел полиции».

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм») и избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Молодой человек также был привлечен к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

По факту причинения телесных повреждений пассажирке метро полицейскими проводится дополнительная проверка.

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Метки: Видео   Метро   Москва   Травма   безбилетник   инцидент   перелом   
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7  комментариев
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3k
Илья 2 часа назад
Ели бы он жил в Корее , его бы звали Кон Чен Ый.
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13k
Павел Бреусов Полчаса назад
Сломать уроду обе руки и обе ноги
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52
Аврашалом Маркович 39 минут назад
Вот это я понимаю желание 56 рублей сэкономить
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360
mechatron Час назад
Эти придурки уже не только имущество портят, но и людей травмируют.
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18k
Мистер Фикс Час назад
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