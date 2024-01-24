Перелом из-за дурака: нетрезвый безбилетник сбил с ног женщину

В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве рассказали подробности инцидента:

«Утром на станции метро «Красные Ворота» Сокольнический линии 21-летний житель столицы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью прохода на станцию без оплаты проезда пробежал через турникет за впереди идущей женщиной, разбив при этом створки турникета. Затем он упал и задел пассажирку, в результате чего у женщины диагностирован перелом кости. Молодой человек был задержан полицейскими патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене сразу же на месте происшествия и доставлен в отдел полиции».

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм») и избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Молодой человек также был привлечен к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

По факту причинения телесных повреждений пассажирке метро полицейскими проводится дополнительная проверка.