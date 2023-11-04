Под Уфой пьяный мужчина с колуном набросился на «Умный домофон»

2 ноября нетрезвый мужчина перепугал жителей села Нижегородка. Среди белого дня он начал агрессивно выяснять отношения с «Умным домофоном».

На записи видно, как, шатаясь, нетрезвый мужчина подошел к подъезду. Сначала он замахивается кулаком на домофон, а затем куском шифера пытался разбить камеру. Один житель выходит из подъезда и предупреждает буяна, что его снимают. На это вандал нецензурно отвечает, что ему все равно.

Через некоторое время мужчина пропадает из поле зрения камеры, а потом появляется с колуном в руках. Обухом он начинает колотить по домофону. Буян не мог успокоиться до тех пор, пока не разворотил устройство.

Как рассказали жители дома, буяном оказался житель этого же дома. На него написали заявление в полицию. Что касается «умного домофона», то его заменили в тот же вечер.