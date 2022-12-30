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Дерзкий Дед Мороз угрожает мужчине

Дерзкий Дед Мороз угрожает мужчине

Автор:
30 декабря 2022 08:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   дед мороз   конфликт   пьяный   угроза   
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В Амурской области у местного Деда Мороза возник конфликт с жителем одного из домов. Своему оппоненту мужчина пообещал нанести физические увечья посохом.
Какой год, такой и Дед Мороз. Присутствует неномативная лексика.

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Метки: Россия   видео   дед мороз   конфликт   пьяный   угроза   
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4  комментария
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21k
homerchik 2 часа назад
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31k
Григорий 7 минут назад
Псе плохие мальчики будут отпи№*ены посохом)
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15k
Сергей Полчаса назад
Дерзкий Дед Мороз угрожает мужчинеПосмотреть
Дерзкий Дед Мороз угрожает мужчине
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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Dobriy drug

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