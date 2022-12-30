Дерзкий Дед Мороз угрожает мужчине

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В Амурской области у местного Деда Мороза возник конфликт с жителем одного из домов. Своему оппоненту мужчина пообещал нанести физические увечья посохом.
Какой год, такой и Дед Мороз. Присутствует неномативная лексика.
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