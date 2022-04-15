Настойчивый ухажёр решил напасть на охранника магазина

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В одном из продовольственных магазинов Москвы подвыпивший мужчина очень настойчиво пытался познакомиться с кассиршей. Женщина ответила отказом и позвала охрану. Мужчину выпроводили из зала, однако он вскоре вернулся и решил напасть на охранника.
Работавший охранником дагестанец отправил дебошира в нокдаун.
Источник:
АНТИФИШКИ
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