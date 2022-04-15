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Настойчивый ухажёр решил напасть на охранника магазина

Настойчивый ухажёр решил напасть на охранника магазина (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2022 12:11
Метки: Москва   видео   инцидент   кассир   конфликт   люди   нападение   охранник   
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В одном из продовольственных магазинов Москвы подвыпивший мужчина очень настойчиво пытался познакомиться с кассиршей. Женщина ответила отказом и позвала охрану. Мужчину выпроводили из зала, однако он вскоре вернулся и решил напасть на охранника.
Работавший охранником дагестанец отправил дебошира в нокдаун.

Источник:

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Метки: Москва   видео   инцидент   кассир   конфликт   люди   нападение   охранник   
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6  комментариев
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20k
Serg2001 Полчаса назад
Охранник оказался действительно охранником...
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SHAGREEN 4 минуты назад
Четкий охранник. Мож теперь аллегарх перекупит.
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21k
KOSTELLO 4 минуты назад
Вот он Дагестанец здорового человека!
Ай молодца, любо дорого посмотреть
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653
Warlocktv 7 минут назад
Так этот кретин хотел еще и розочку сделать из бутылки. Можно сказать ему сказочно повезло, что не удержал в руках, и всего лишь был отправлен на пол. Надеюсь статью получит как покушение с отягчающими.
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2k
Наблюдатель Полчаса назад
Уаткнул вассся)))
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27k
Vazari 52 минуты назад
Д-довы...бывался!
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