В Барселоне люди привязывают смартфоны к рукам, чтобы их не украли

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В столице Каталонии участились случаи воровства на улицах, поэтому местные и туристы пользуются старым добрым лайфхаком с привязыванием смартфона на верёвочку.
Ворам сложнее вырвать телефон вместе с верёвкой из руки или кармана, поэтому количество краж в городе немного снизилось.
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Это - не себе
Это - угонщику.....
У него несколько раз дачу зимой бомжи обносили, подчистую
Жили еще в ней, гадили
В одну зиму сожгли.....
Там тоже водочку подобную оставил, в зиму....
Потому как противоправные действия пострадавшего - не являются оправданием.
Иногда делают маленькую проушину, так она пластиковая, нагрузку вообще не держит.
Отломается от рывка.
Это нужно хороший чехол "бронированный".
Желательно из металла.
корпус, экран, аккумулятор - вполне себе пригодятся в ремонте телефонов