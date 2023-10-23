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В Барселоне люди привязывают смартфоны к рукам, чтобы их не украли

В Барселоне люди привязывают смартфоны к рукам, чтобы их не украли

Автор:
23 октября 2023 12:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Телефон   барселона   в мире   люди   на веревочке   смартфон   
1922
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В столице Каталонии участились случаи воровства на улицах, поэтому местные и туристы пользуются старым добрым лайфхаком с привязыванием смартфона на верёвочку.

Ворам сложнее вырвать телефон вместе с верёвкой из руки или кармана, поэтому количество краж в городе немного снизилось.

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Метки: Телефон   барселона   в мире   люди   на веревочке   смартфон   
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19  комментариев
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91k
Херанука Паибалу 2 часа назад
Знал человека, который в бардачке авто возил небольшую плоскую бутылку дорогого коньяка "на метиловом спирту"
Это - не себе
Это - угонщику.....
У него несколько раз дачу зимой бомжи обносили, подчистую
Жили еще в ней, гадили
В одну зиму сожгли.....
Там тоже водочку подобную оставил, в зиму....
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52k
turyst 12 минут назад
Современные смартфоны и привязать-то не за что.
Иногда делают маленькую проушину, так она пластиковая, нагрузку вообще не держит.
Отломается от рывка.

Это нужно хороший чехол "бронированный".
Желательно из металла.
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36k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Это вам европпа, а не какая-нибудь там Россия ))))
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12k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Ждём видосов с отху*яченными руками. Мне одно интересно. Вроде как наладонники блокируются удалённо. Превращаясь в подставку под что-нибудь. На днях показывали, как черножопые обнесли магазинку яблочников в пиндостане, а потом выбрасывали всё в канализацию после блокировки. Или я чего-то не понимаю? Нах*уя их пи*здят?
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35k
Андрей Иванов 2 часа назад
Фраза "оторвал с руками" заиграла новыми красками
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