Мужчина дарит особенным детям возможность почувствовать себя скейтбордистами

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Специальное устройство помогает детям с инвалидностью стоять на скейтборде.
Для счастья порой нужно совсем немного
Дети, которые по причине инвалидности не могут кататься на скейте, смогли почувствовать себя скейтбордистами.
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И ниже , деткам с инвалидностью...
Да , второе правильнее.
И МЫ , некоторые взрослые , тоже инвалиды , но ни как не ОСОБЕННЫЕ , увы !
По моему нужно называть все своими именами .
А не подражать западной "толерастии" .
И для здоровья. т.к хоть какая-то да стимуляция мышц есть и для душевного состояния!