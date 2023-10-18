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Мужчина дарит особенным детям возможность почувствовать себя скейтбордистами

Мужчина дарит особенным детям возможность почувствовать себя скейтбордистами

Автор:
18 октября 2023 13:37
Метки: Видео   в мире   дети   добро   люди   скейтборд   
826
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Специальное устройство помогает детям с инвалидностью стоять на скейтборде.

Для счастья порой нужно совсем немного

Дети, которые по причине инвалидности не могут кататься на скейте, смогли почувствовать себя скейтбордистами.

Источник:

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Метки: Видео   в мире   дети   добро   люди   скейтборд   
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2  комментария
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1k
svarog19692007 Полчаса назад
Особенным ?
И ниже , деткам с инвалидностью...
Да , второе правильнее.
И МЫ , некоторые взрослые , тоже инвалиды , но ни как не ОСОБЕННЫЕ , увы !
По моему нужно называть все своими именами .
А не подражать западной "толерастии" .
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13k
..: Атеист :.. 12 минут назад
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И для здоровья. т.к хоть какая-то да стимуляция мышц есть и для душевного состояния!
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