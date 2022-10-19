Когда слишком увлечён разговором по телефону

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Во время разговора по телефону многие люди любят черкать ручкой на бумаге, что-нибудь ковырять или наматывать круги по комнате. Некоторые из говорунов слишком увлекаются и перестают себя контролировать.
Людям, которые любят долго разговаривать по телефону посвящается.
Источник:
АНТИФИШКИ
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