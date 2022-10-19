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Когда слишком увлечён разговором по телефону

Когда слишком увлечён разговором по телефону

Автор:
19 октября 2022 09:04
Сообщество : Юмор
Метки: Курьезы   Прикол   Телефон   Юмор   в мире   видео   люди   разговор   
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Во время разговора по телефону многие люди любят черкать ручкой на бумаге, что-нибудь ковырять или наматывать круги по комнате. Некоторые из говорунов слишком увлекаются и перестают себя контролировать.
Людям, которые любят долго разговаривать по телефону посвящается.

Источник:

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Метки: Курьезы   Прикол   Телефон   Юмор   в мире   видео   люди   разговор   
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2  комментария
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91k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Знаю точно - если разговаривающему по тлф человеку дать что-то в руку, он 1005000 возьмёт этот предмет
Кружка, ручка, швабра.
Проверено
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9k
Игорь 2 часа назад
охренительно смешно
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