Впечатляющие размеры рук армрестлера

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Знакомьтесь, Джефф Дейб - армрестлер из США, известный также под прозвищем Попай. Руки мужчины не просто большие — они огромные, если учитывать пропорции его тела.
Мужчина обладает огромными руками с самого детства. При обследовании у него не было обнаружено ни гигантизма, ни слоновой болезни.
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Метки: Видео Джефф Дейб армрестлер армрестлинг в мире люди руки
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