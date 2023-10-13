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Впечатляющие размеры рук армрестлера

Впечатляющие размеры рук армрестлера

Автор:
13 октября 2023 10:56
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Джефф Дейб   армрестлер   армрестлинг   в мире   люди   руки   
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Знакомьтесь, Джефф Дейб - армрестлер из США, известный также под прозвищем Попай. Руки мужчины не просто большие — они огромные, если учитывать пропорции его тела.

Мужчина обладает огромными руками с самого детства. При обследовании у него не было обнаружено ни гигантизма, ни слоновой болезни.

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Метки: Видео   Джефф Дейб   армрестлер   армрестлинг   в мире   люди   руки   
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10  комментариев
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14k
Ivan 2 часа назад
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Евгений 48 минут назад
Последняя фраза "his wife is extremely happy". Ещё б, у мужика 11 членов)
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39
Patiot 53 минуты назад
Похож...
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20k
Александр 53 минуты назад
У него явно какая-то аномалия с руками
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1k
Ugo 3 часа назад
Как он телефоном пользуется?
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34k
Korolev 3 часа назад
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28k
Lehoia 3 часа назад
У него такая внешность, будто Чак Норрис трахнул Папая-морячка))
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10k
МихА 3 часа назад
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