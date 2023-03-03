Парень засмотрелся в телефон и провалился в открытый люк

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Невнимательность парня едва не привела к травмам. Герой видео был настолько увлечён происходящим на экране своего смартфона, что не заметил открытый люк под ногами.
Парню несказанно повезло и он отделался лишь испугом.
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