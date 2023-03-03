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Парень засмотрелся в&nbsp;телефон и&nbsp;провалился в открытый люк

Парень засмотрелся в телефон и провалился в открытый люк

Автор:
03 марта 2023 12:50
Метки: Телефон   в мире   видео   люди   люк   неудача   фейл   
360
1
1

Невнимательность парня едва не привела к травмам. Герой видео был настолько увлечён происходящим на экране своего смартфона, что не заметил открытый люк под ногами.

Парню несказанно повезло и он отделался лишь испугом.


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Метки: Телефон   в мире   видео   люди   люк   неудача   фейл   
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10  комментариев
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10k
Б.Касторский 3 часа назад
Как достали эти "вечнозанятые люди" уткнувшиеся в экран телефона в любой момент своей жизни. Идут и уверены, что всё вокруг должно подстроиться под них. Люк? Не важно! Мешаешь людям? Обойдут! Встал на проходе? Важное дело в телефоне!
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819
Gigantes 16 минут назад
Элегантно присел
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31k
Slonyash 39 минут назад
Повезло!
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4k
Дмитрий ! Час назад
Этот в красном не мог предупредить? Видел же.
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3k
Роман 2 часа назад
Опять провалился?
лет 8 назад падал и, вот те раз, снова упал - совсем не учится на своих ошибках.
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8k
Пуриц Жорж 3 часа назад
В меня тут такая сегодня в метро врезалась, ещё со стаканом кофе в другой руке
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