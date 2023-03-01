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Похищение смартфона из магазина пошло не по плану

Похищение смартфона из магазина пошло не по плану

Автор:
01 марта 2023 11:15
Сообщество : Криминал
Метки: в мире   видео   криминал   люди   похищение   смартфон   
961
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Мужчина решил обмануть продавца и попытался сбежать из магазина с дорогим смартфоном. Однако сотрудник магазина был готов к подобному сюрпризу и заранее заблокировал дверь.

На пути злоумышленника оказалась преграда в виде закрытой двери.


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Метки: в мире   видео   криминал   люди   похищение   смартфон   
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15  комментариев
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119
Obrval 2 часа назад
Как я должен понять, что смартфон дорогой?
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8k
Copycat 36 минут назад
Зачем он в капюшон прячется он же с продавцом почти как близнецы
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1k
Алексей Час назад
Зачётный бренд для телефонов ELDIK. Но для нашего брата как-то мелко. Вот ежели ELDAK, тогда другое бы дело было.
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15k
Patmaz Час назад
Согласно УК данное действие расценивается, как грабеж - явное хищение без применения насилия. Товарисч уже на статью заработал. То, что хищение не удалось в зачет не идет.
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