Похищение смартфона из магазина пошло не по плану

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Мужчина решил обмануть продавца и попытался сбежать из магазина с дорогим смартфоном. Однако сотрудник магазина был готов к подобному сюрпризу и заранее заблокировал дверь.
На пути злоумышленника оказалась преграда в виде закрытой двери.
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