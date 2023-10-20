В Челябинске мужчина с ножом напал на трёх человек в магазине

После инцидента мужчина попытался скрыться, однако спустя некоторое время был задержан

По предварительным данным нападавший поссорился с подругой. Он вооружился ножом и пришел к ней на работу, где напал на женщину и её коллегу. Под горячую руку попал и посетитель магазина.