В Челябинске мужчина с ножом напал на трёх человек в магазине

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Поножовщина произошла в магазине в Челябинске. Пьяный мужчина с ножом накинулся на двух сотрудниц и случайного покупателя, которые находились в тот момент в магазине.
После инцидента мужчина попытался скрыться, однако спустя некоторое время был задержан
По предварительным данным нападавший поссорился с подругой. Он вооружился ножом и пришел к ней на работу, где напал на женщину и её коллегу. Под горячую руку попал и посетитель магазина.
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