FISHKINET
Сообщество Криминал 2286 постов • 358 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
В Челябинске мужчина с ножом напал на трёх человек в магазине

В Челябинске мужчина с ножом напал на трёх человек в магазине

Автор:
20 октября 2023 08:22
Сообщество : Криминал
Метки: в мире   инцидент   криминал   люди   нападение   челябинск   
1438
1
1

Поножовщина произошла в магазине в Челябинске. Пьяный мужчина с ножом накинулся на двух сотрудниц и случайного покупателя, которые находились в тот момент в магазине.

После инцидента мужчина попытался скрыться, однако спустя некоторое время был задержан

По предварительным данным нападавший поссорился с подругой. Он вооружился ножом и пришел к ней на работу, где напал на женщину и её коллегу. Под горячую руку попал и посетитель магазина.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: в мире   инцидент   криминал   люди   нападение   челябинск   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
ЦСКА Час назад
Валить псину бешеную! Это бомба замедленного действия... Все одно кого нибудь прережет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алекс Минуту назад
таких сразу закрывать надо, ну, или валить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
857
Mil-ast Полчаса назад
Эх не было рядом того американского шерифа, застрелившего неадекватного негра.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
678
partners74 40 минут назад
явно невминозный. эти к&б давно уже пора прикрыть. спаивают людей пойлом непонятным, у них каждый день к 9 утра уже очередь трясущихся с похмелюги
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
334
zolotoman 54 минуты назад
это реальный биомусор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

722400



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вещи из прошлого: назад в 90-е и 2000-е
Вещи из прошлого: назад в 90-е и 2000-е
Нарвал: зачем киту копьё на носу?
Нарвал: зачем киту копьё на носу?
Набирающие популярность в сообществах
Отец «самой сексуально активной женщины» узнал о ее 300 любовниках и удивился
Отец «самой сексуально активной женщины» узнал о ее 300 любовниках и удивился
В каких случаях допускается заполнение Европротокола при ДТП и как правильно его заполнить
В каких случаях допускается заполнение Европротокола при ДТП и как правильно его заполнить
Трать и возвращай
Трать и возвращай
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда заказал значок из фоток

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#животные#Прикол#авто аварии#кино#позитив#криминал#Мемы#суд
#автомобили#машина#интересно#аварии#интересное#Автовсячина#подборка#дети#факты#Жизнь
#автомир#в мире#люди#ДТП#США#забавно#фильм#знаменитости#улыбнуло#собака
Автомобиль на солнечной зарядке установил рекорд, проехав 1000 км Автомобиль на солнечной зарядке установил рекорд, проехав 1000 км ️Мигрант из Африки напал на женщину с девочкой ️Мигрант из Африки напал на женщину с девочкой Короткий разговор французских силовиков с мародерами Короткий разговор французских силовиков с мародерами Дедушка проучил мужчину, подло напавшего на него со спины Дедушка проучил мужчину, подло напавшего на него со спины Бык атаковал девушку, залипающую в телефоне Бык атаковал девушку, залипающую в телефоне Мужчина случайно поджёг себя, пытаясь спалить здание Мужчина случайно поджёг себя, пытаясь спалить здание

На что жалуетесь?

Вернуться