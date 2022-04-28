Вооруженный ножом мужчина попытался напасть на соседа

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В ямальском городе Муравленко мужчине напал с ножом на своего соседа. На опубликованных в сети кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина готовится к нападению, прикрывает дверной глазок и ждёт, пока откроется соседская дверь. К счастью, агрессору не удалось осуществить задуманное.
Сосед успел захлопнуть дверь до того, как мог получить ранение. В отношении подъездного Рэмбо возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».
Источник:
АНТИФИШКИ
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