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Вооруженный ножом мужчина попытался напасть на соседа

Вооруженный ножом мужчина попытался напасть на соседа

Автор:
28 апреля 2022 09:29
Сообщество : Криминал
Метки: Муравленко   в мире   видео   криминал   люди   нападение   нож   повезло   сосед   
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В ямальском городе Муравленко мужчине напал с ножом на своего соседа. На опубликованных в сети кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина готовится к нападению, прикрывает дверной глазок и ждёт, пока откроется соседская дверь. К счастью, агрессору не удалось осуществить задуманное.
Сосед успел захлопнуть дверь до того, как мог получить ранение. В отношении подъездного Рэмбо возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Муравленко   в мире   видео   криминал   люди   нападение   нож   повезло   сосед   
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6  комментариев
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6k
Кружок Час назад
Один вопрос ... Что у них в голове?
Т.е. ты идёшь, понимая, что сядешь в любом случае.
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Алексей 9 минут назад
присадить года на 2-3. а потом запрет на жительство в этом городе.куда нибудь к пингвинам
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151
bonli Час назад
отморозка в расход
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1k
Оксид Бетона Час назад
че это он?
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32
eutace Оксид Бетона 13 минут назад
ну явно не защищаться пришел
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Krasava

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