Дедушка проучил мужчину, подло напавшего на него со спины

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Парень неожиданно напал на пожилого мужчину со спины. Однако дедушка не растерялся и защитил себя с помощью предмета, похожего на маленький газовый баллон.
Получил, обмяк и грустный ушел в закат... С этим дедушкой лучше не связываться!
Источник:
АНТИФИШКИ
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