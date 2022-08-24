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Дедушка проучил мужчину, подло напавшего на него со спины

Дедушка проучил мужчину, подло напавшего на него со спины

Автор:
24 августа 2022 10:14
Метки: в мире   видео   дедушка   драка   инцидент   криминал   нападение   
1304
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Парень неожиданно напал на пожилого мужчину со спины. Однако дедушка не растерялся и защитил себя с помощью предмета, похожего на маленький газовый баллон.
Получил, обмяк и грустный ушел в закат... С этим дедушкой лучше не связываться!

Источник:

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Метки: в мире   видео   дедушка   драка   инцидент   криминал   нападение   
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19  комментариев
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17k
alexis 2 часа назад
Не шутите с имеющим газ.
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9k
Игорь 9 минут назад
похоже на чайник
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329
cdzpm 12 минут назад
У кого в руках газ - тот и главный!
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19k
nobody® 21 минуту назад
Все в примерно одинаковых зелёных тонах. Нет, это не Рио-де-Жанейро...
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59k
pynh 24 минуты назад
Опять? Когда уже до деда дойдет что это место нужно обходить стороной. Каждый раз на него тут нападают.
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16k
Роберт Шекли Полчаса назад
Дед поздравил с Пасхой
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2k
pinbalist 39 минут назад
Дедуля точно поклонник Джеки :) Молодец, не растерялся
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11k
? ? ? 49 минут назад
мне всегда казалось, что газовый баллончик - эффективное средство самообороны..
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17k
Алексей Теуш 57 минут назад
Мне это напомнило сцену из фильма "Око за око" (олды вспомнят), когда учитель Чака Норриса (представляете, был и такой киноперсонаж!!!) огрел противника телефонным аппаратом со словами:"Учись пользоваться подручными предметами!"
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8k
Mowgley Z ⚔ 58 минут назад
Вот что бывает, когда прыгаешь на того, в чьих руках газ ))
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11k
Kostick Час назад
крОсивое! дед наблюдательный и находчивый.
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10k
кот базилий Час назад
Кастрюлей отоварил
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7k
Борис Карабанов Час назад
Газовая атака.
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27k
Levyathan 2 часа назад
Походочка у гопника, примерно с 13-ой секунды, вообще Агонь. Невозможно посмотреть только один раз)))
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