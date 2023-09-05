Попытка вооружённого ограбления в Эквадоре попала на видео

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Мать и сын чудом не пострадали во время вооружённого ограбления в городе Гуаякиль в Эквадоре. Видеокамеры, установленные в салоне автомобиля, запечатлели момент нападения.
К счастью, у преступников была проблема с точностью. Мужчина смог завести машину и покинуть место нападения. Мать с сыном отделались лишь испугом и повреждёнными стёклами автомобиля.
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