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Попытка вооружённого ограбления в Эквадоре попала на видео

Попытка вооружённого ограбления в Эквадоре попала на видео

Автор:
05 сентября 2023 08:29
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Эквадор   в мире   криминал   люди   ограбление   повезло   
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Мать и сын чудом не пострадали во время вооружённого ограбления в городе Гуаякиль в Эквадоре. Видеокамеры, установленные в салоне автомобиля, запечатлели момент нападения.

К счастью, у преступников была проблема с точностью. Мужчина смог завести машину и покинуть место нападения. Мать с сыном отделались лишь испугом и повреждёнными стёклами автомобиля.

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Метки: Видео   Эквадор   в мире   криминал   люди   ограбление   повезло   
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2  комментария
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19k
Bill Полчаса назад
А вот был бы у мужика короткоствол - он бы ловко его выхватил и расстрелял всех нападавших. Ну, или его бы.
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58k
Олег 57 минут назад
реакция у мужика как у раненой улитки.
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