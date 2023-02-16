Мужчина случайно поджёг себя, пытаясь спалить здание

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Мужчина случайно поджёг самого себя, когда решил устроить пожар. Камера наблюдения сняла приключения горе-поджигателя.
Поджигатель загорелся во время своих тёмных делишек
Аж пятки сверкают. Интересно, его успеют найти по горячим следам? 🤔
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