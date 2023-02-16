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Мужчина случайно поджёг себя, пытаясь спалить здание

Мужчина случайно поджёг себя, пытаясь спалить здание

Автор:
16 февраля 2023 10:44
Сообщество : Криминал
Метки: Поджог   в мире   видео   инцидент   криминал   люди   огонь   поджигатель   
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Мужчина случайно поджёг самого себя, когда решил устроить пожар. Камера наблюдения сняла приключения горе-поджигателя.

Поджигатель загорелся во время своих тёмных делишек

Аж пятки сверкают. Интересно, его успеют найти по горячим следам? 🤔

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Метки: Поджог   в мире   видео   инцидент   криминал   люди   огонь   поджигатель   
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7k
Том Сойер 37 минут назад

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Влад 22 минуты назад
Канистра наносит ответный удар.
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Alex Полчаса назад
Кандидат на премию Дарвина
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25k
Serg2001 36 минут назад
Долбо@б во всём долбо@б... Сначала додумался поджог устроить, а потом и исполнил как долбо@б ... )
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22k
Сталкер 44 минуты назад
Тупая обезьяна.
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Dobriy drug

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