Момент взрыва на заводе в Турции попал на видео

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На металлургическом заводе в провинции Хатай на юге Турции недавно произошёл взрыв. Момент аварии попал на камеру наблюдения.
Пострадали 13 рабочих, двое мужчин в тяжёлом состоянии. Причины взрыва пока неизвестны. Прокуратура начала расследование.
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1. Сырая, не просушенная форма.
2. Не сделаны отверстия для выхода газов.
Большое скопление людей, где их во время заливки быть не должно.