FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 905 постов • 43 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Момент взрыва на заводе в Турции попал на видео

Момент взрыва на заводе в Турции попал на видео

Автор:
09 ноября 2023 10:21
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Турция   в мире   взрыв   завод   инцидент   люди   
1633
1
1

На металлургическом заводе в провинции Хатай на юге Турции недавно произошёл взрыв. Момент аварии попал на камеру наблюдения.

Пострадали 13 рабочих, двое мужчин в тяжёлом состоянии. Причины взрыва пока неизвестны. Прокуратура начала расследование.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Турция   в мире   взрыв   завод   инцидент   люди   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
617k
Forestdude Автор поста Час назад
Полная версия ролика. 18+
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
Trenzel2003 16 минут назад
Я так понял была заливка металла в форму. Скорее всего был нарушен технологический процесс. а именно.
1. Сырая, не просушенная форма.
2. Не сделаны отверстия для выхода газов.
Большое скопление людей, где их во время заливки быть не должно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

617848



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Рыться в помойках и дышать воздухом свободы. Сеть обходят истории успеха российских релокантов в Грузии
Рыться в помойках и дышать воздухом свободы. Сеть обходят истории успеха российских...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 ноября
Набирающие популярность в сообществах
PR-технологии начала XX века на службе ВМС США. Как это работало?
PR-технологии начала XX века на службе ВМС США. Как это работало?
Очаровательные пёсики на лучших фото конкурса "Dog Photography Awards 2023"
Очаровательные пёсики на лучших фото конкурса "Dog Photography Awards 2023"
Пылесос, с которым ваша квартира засверкает чистотой
Пылесос, с которым ваша квартира засверкает чистотой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда знаний ещё недостаточно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#Прикол#аварии#позитив#Автовсячина#Разное#инцидент#полиция
#люди#автомир#животные#история#ДТП#факты#фильм#подборка#Китай#конфликт
#в мире#машина#интересно#интересное#кино#авто аварии#Ynews#истории#Россия#Мемы
Бюджетный смартфон FreeYond M6 с большим объемом оперативной памяти Бюджетный смартфон FreeYond M6 с большим объемом оперативной памяти Взрыв&nbsp;неисправного пауэрбанка в рюкзаке студента попал на видео Взрыв неисправного пауэрбанка в рюкзаке студента попал на видео Взрыв сушильной машины в прачечной Взрыв сушильной машины в прачечной В Турции мужчины&nbsp;опоздали на рейс и попытались остановить самолет В Турции мужчины опоздали на рейс и попытались остановить самолет Как не стоит бросать гранату Как не стоит бросать гранату В Турции мужчина поджёг волосы парню, чтобы тот "выглядел как мужчина" В Турции мужчина поджёг волосы парню, чтобы тот "выглядел как мужчина"

На что жалуетесь?

Вернуться