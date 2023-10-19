Французская монахиня уложила экоактивиста, протестовавшего против строительства церкви

В западных СМИ набирает популярность короткий ролик, в котором монахиня тигром бросается на экоактивиста, который вместе с соратниками приехал сорвать строительство нового церковного комплекса, пишет немецкое издание Bild.





Инцидент произошёл в популярной среди паломников коммуне Сен-Пьер-де-Коломбье. Там стоит небольшая и ветхая сельская церковь, которая давно не справляется с потоком верующих.Поэтому местные власти решили рядом построить новый церковный комплекс на 3500 мест, а также необходимую инфраструктуру — мост и парковку для автобусов.





Французские защитники природы приняли это известие в штыки. Они считают, что строительство нового комплекса негативно скажется на окружающей среде. Примечательно, что из-за их претензий строительство уже приостанавливали на три года — с 2019 по 2022 год. Экоактивисты умудрялись даже несколько раз захватывать строительную площадку. И вот, ангельское терпение верующих закончилось.