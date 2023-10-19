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Французская монахиня уложила экоактивиста, протестовавшего против строительства церкви

Французская монахиня уложила экоактивиста, протестовавшего против строительства церкви

Автор:
19 октября 2023 18:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: курьёз   монахиня   потасовка   протесты   франция   экоактивисты   
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Только новый крестовый поход спасёт мир от экоактивистов, не иначе.

В западных СМИ набирает популярность короткий ролик, в котором монахиня тигром бросается на экоактивиста, который вместе с соратниками приехал сорвать строительство нового церковного комплекса, пишет немецкое издание Bild.


Инцидент произошёл в популярной среди паломников коммуне Сен-Пьер-де-Коломбье. Там стоит небольшая и ветхая сельская церковь, которая давно не справляется с потоком верующих.Поэтому местные власти решили рядом построить новый церковный комплекс на 3500 мест, а также необходимую инфраструктуру — мост и парковку для автобусов.


Французские защитники природы приняли это известие в штыки. Они считают, что строительство нового комплекса негативно скажется на окружающей среде. Примечательно, что из-за их претензий строительство уже приостанавливали на три года — с 2019 по 2022 год. Экоактивисты умудрялись даже несколько раз захватывать строительную площадку. И вот, ангельское терпение верующих закончилось.

Отмечается, что из-за выходок экоактивистов власти обнесли строительную площадку забором. Но их это не остановило и они его сломали. По данным СМИ, сейчас монахиням приходится защищать строительную технику живой цепью, молиться и драться.

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Метки: курьёз   монахиня   потасовка   протесты   франция   экоактивисты   
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10  комментариев
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692
thrashbox Час назад
ПОПРОБЫВАЛИ БЫ ОНИ ЭТО СДЕЛАТЬ В МИЧЕТЕ !!11
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52k
turyst 16 минут назад
Да они там стройматериалы тырили!

Вон, трубы канализационные тащил.
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6k
livaneth 47 минут назад
А против строительства новых мечетей экоактивисты не выступают. Очкуют.
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3k
* You All Час назад
я конечно не люблю экододиков,но в этот раз я на их стороне
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−5
Цъющйчёжшь Час назад
Эта история о том, как как древнее зло восстает чтобы защитить мир от нового, еще более страшного зла .
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174
Инякин Евгений Час назад
Как в анекдоте, а что такое и смех и грех? А это когда клоун с монашкой :)
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