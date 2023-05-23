<<Самое дешёвое вино из супермаркета стало победителем международного конкурса>>

И это всё, что нужно знать о системе отбора вин.
Некогда лучший сомелье Бельгии Эрик Бошман решил
подставить протестировать своих коллег, протащив на престижный винный конкурс Gilbert et Gaillard самое дешёвое вино из супермаркета стоимостью 2,5 евро (216 рублей). И его, как ни странно, сочли "изысканным", присудив золотую медаль.
Для того, чтобы это вино попало на конкурс и в руки матёрых сомелье, пришлось немного постараться. Совместно с журналом On n'est pas des pigeons Бошман придумал для напитка более привлекательную этикетку и элегантное название — Chateau Colombier. У вина премиум-класса также должна быть история. Поэтому при регистрации Бошман сообщил, что вино произведено из изысканных сортов винограда, произрастающих в Валлонии.
Помимо перечисленного, для участия в конкурсе нужно внести взнос в размере 50 евро и предоставить данные о лабораторном исследовании состава вина. Однако в лабораторию Бошман отправил более дорогое вино, а не тот непонятный винный напиток, что купил в супермаркете.
А теперь к самому смешному. Во-первых, организаторы конкурса даже не потрудились проверить информацию о существовании вина Chateau Colombier. А во-вторых, жюри престижного международного конкурса, восхитившись, наверное, красивой этикеткой, назвало вино из супермаркета "исключительным", "очень интересным" напитком с "богатым вкусом с чистыми молодыми ароматами, которые обещают приятную сложность". Вот так просто вино из картонной коробки может обойти конкурентов из премиум-сегмента.
Но справедливости ради отметим, что вино дегустировалось не только профессиональными сомелье, но и простыми виноделами, и Chateau Colombier получило золотую медаль по совокупности полученных баллов.
Источник:
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а я всегда говорил, что винище в коробке, из супермаркета, это збс
самое лучшее вино которое я пил продавалось в пятерочке по 699р.
самое хреновое которое пил, стоило 2999р в винлабе.
Как то пил за 9500р, а оно ну чуть лучше чем по 499 по акции))))
А еще пил в Испании по 69 евроцентов (евро тогда стоило 46р примерно). Этикетка была напечатана на термопринтере.
И представьте себе, оно было вполне нормальное)))
так что за достоверность написанного очень сомневаюсь...
К слову, чилийские сейчас эталонные вина. Так как там сохранилась французская лоза, которая пострадала в самой Франции.
https://www.lepoint.fr/vin/derriere-les-vins-medailles-attention-au-cote-obscur-de-la-farce-16-05-2023-2520431_581.phphttps://www.lepoint.fr/vin/derriere-les-vins-medailles-attention-au-cote-obscur-de-la-farce-16-05-2023-2520431_581.php