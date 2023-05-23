<<Самое дешёвое вино из супермаркета стало победителем международного конкурса>>

Для того, чтобы это вино попало на конкурс и в руки матёрых сомелье, пришлось немного постараться. Совместно с журналом On n'est pas des pigeons Бошман придумал для напитка более привлекательную этикетку и элегантное название — Chateau Colombier. У вина премиум-класса также должна быть история. Поэтому при регистрации Бошман сообщил, что вино произведено из изысканных сортов винограда, произрастающих в Валлонии.





Помимо перечисленного, для участия в конкурсе нужно внести взнос в размере 50 евро и предоставить данные о лабораторном исследовании состава вина. Однако в лабораторию Бошман отправил более дорогое вино, а не тот непонятный винный напиток, что купил в супермаркете.