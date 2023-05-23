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Самое дешёвое вино из супермаркета стало победителем международного конкурса

Самое дешёвое вино из супермаркета стало победителем международного конкурса

Автор:
23 мая 2023 11:23
Сообщество : Еда
Метки: вино   дегустаторы   конкурс   курьёз   приз   франция   
4019
3

И это всё, что нужно знать о системе отбора вин.

Некогда лучший сомелье Бельгии Эрик Бошман решил подставить протестировать своих коллег, протащив на престижный винный конкурс Gilbert et Gaillard самое дешёвое вино из супермаркета стоимостью 2,5 евро (216 рублей). И его, как ни странно, сочли "изысканным", присудив золотую медаль.

Для того, чтобы это вино попало на конкурс и в руки матёрых сомелье, пришлось немного постараться. Совместно с журналом On n'est pas des pigeons Бошман придумал для напитка более привлекательную этикетку и элегантное название — Chateau Colombier. У вина премиум-класса также должна быть история. Поэтому при регистрации Бошман сообщил, что вино произведено из изысканных сортов винограда, произрастающих в Валлонии.


Помимо перечисленного, для участия в конкурсе нужно внести взнос в размере 50 евро и предоставить данные о лабораторном исследовании состава вина. Однако в лабораторию Бошман отправил более дорогое вино, а не тот непонятный винный напиток, что купил в супермаркете.

А теперь к самому смешному. Во-первых, организаторы конкурса даже не потрудились проверить информацию о существовании вина Chateau Colombier. А во-вторых, жюри престижного международного конкурса, восхитившись, наверное, красивой этикеткой, назвало вино из супермаркета "исключительным", "очень интересным" напитком с "богатым вкусом с чистыми молодыми ароматами, которые обещают приятную сложность". Вот так просто вино из картонной коробки может обойти конкурентов из премиум-сегмента.


Но справедливости ради отметим, что вино дегустировалось не только профессиональными сомелье, но и простыми виноделами, и Chateau Colombier получило золотую медаль по совокупности полученных баллов.

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Метки: вино   дегустаторы   конкурс   курьёз   приз   франция   
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44  комментария
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12k
Shtoppi 2 часа назад
<<Самое дешёвое вино из супермаркета стало победителем международного конкурса>>
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а я всегда говорил, что винище в коробке, из супермаркета, это збс
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13k
Joker_MSK 40 секунд назад
Думаю после этого сомелье уволят,они должны различать все ноты вина,нюх у них такой.А этот походу совсем нюх потерял.Редиска.))
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1k
Николай Минуту назад
Ооо... В винчике я разобрался.
самое лучшее вино которое я пил продавалось в пятерочке по 699р.
самое хреновое которое пил, стоило 2999р в винлабе.
Как то пил за 9500р, а оно ну чуть лучше чем по 499 по акции))))
А еще пил в Испании по 69 евроцентов (евро тогда стоило 46р примерно). Этикетка была напечатана на термопринтере.
И представьте себе, оно было вполне нормальное)))
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10k
Пётр 5 минут назад
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3k
Carex 9 минут назад
Я всегда говорил- статусные вещи от комплекса неполноценности.
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501
Руслан 9 минут назад
Напомнило похожую историю у нас, на "престижном фестивале" или конкурсе виноделов в Сочи, в лохматые двухтысячные, если память не изменяет. Вроде в Сочи... НТВ ролик снимали вместе с журналистом своим, отправили туда какой то шмурдяк, который даже не вино, а имитация. Так же придумали красивую этикетку, название и историю. Как сейчас помню - Меланж Инферналь! Адская смесь в переводе))). Ну и не стесняясь показали как там все устроено, тупо купив за какие то деньги себе одну из наград. Сняли восторженные отзывы от местных знатоков-фунфурье, которые нахваливали качество и "дорогой букет".
Ссылка www.youtube.com
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1k
raael13 18 минут назад
Вино "На каждый день"
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14k
kotovski 19 минут назад
источник :fishki.net
так что за достоверность написанного очень сомневаюсь...
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13k
Ivan 20 минут назад
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37
Кристофер Роббин Полчаса назад
В РФ это бы не работало, от самого дешевого вина из наших магазинов можно и зрение потерять.
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24k
Тигран Саркисян Полчаса назад
Это как у этих аудиофилов , провод за дахренилиард)))
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8k
Aaron Bezzazrenia Полчаса назад
А эти эксперты "Три топора" в пластиковой бытылке за 130 рублей из Магнита пробовали хотя бы?
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7k
Nikolay 42 минуты назад
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4k
Макс 43 минуты назад
В прошлом году в магните и глобусе было вино кара-койсу. Наше, дагестанское. 230р, а по акции иногда и 190 за бутылку. В разы лучше итальянцев и чилийцев. Жаль, пропало.
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388
Максим Химки 51 минуту назад
Есть у меня знакомый "аудиофил" ..... дальше можно не продолжать )
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1k
Max 51 минуту назад
Ну вообще не всегда в упаковки от супермаркета типа "на каждый день" и "365" кладут гуано. Взять к примеру красную рыбу малосоленую. Как-то наблюдал случайно картину как продавец в супермаркете достал кусок дорогущей семги из фирменной упаковки, нашинковал и засунул в упаковку супермаркета. Скорее всего срок годности семги подходил, кусками дорого для народа и ее раздербанили по ломтикам. Пару раз в подобной упаковке брал вкусную сметану и кефир ... Так что....
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3k
VPJ 53 минуты назад
Вот же плагиатор этот сомелье:
Ссылка www.youtube.com
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10k
Б.Касторский 54 минуты назад
Пытался найти новость и ничего кроме заметки в Комсомольской правде, мягко говоря ,газете со спорной репутацией, нет ничего. При том заметка в телеграммной канале. Может и ошибаюсь, но ощущение, что обманули не виноделов, а читателей.
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435
Михаил Б.Касторский 3 минуты назад
источник
https://www.lepoint.fr/vin/derriere-les-vins-medailles-attention-au-cote-obscur-de-la-farce-16-05-2023-2520431_581.phphttps://www.lepoint.fr/vin/derriere-les-vins-medailles-attention-au-cote-obscur-de-la-farce-16-05-2023-2520431_581.php
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5k
jfk 56 минут назад
жюри
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59k
Александр Час назад
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83k
7guest Час назад
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