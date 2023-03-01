Полицейские вновь уволокли Грету Тунберг с очередной акции протеста

И поскольку в поиске компромиссов экоактивисты помогают мало, сегодня силовики приняли решение митинг разогнать. Спецсредства полицейские пока не применяют, а нежно уносят протестующих от дверей министерств на руках. Исключением не стала и Тунберг, за выносом которой следили несколько десятков журналистов. Как, впрочем, и в январе, когда "спасительница планеты" участвовала в протестах против расширения угольной шахты в ФРГ.