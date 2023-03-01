Полицейские вновь уволокли Грету Тунберг с очередной акции протеста

Неуёмная Грета теперь выступает за права коренных народов, которым, внимание, мешают ветряные электростанции.
С начала недели в правительственном квартале Осло проходят протесты экоактивистов. Они усаживаются у дверей министерств и не дают чиновникам попасть на работу. Из-за чего большинство сотрудников госучреждений с понедельника вынуждены трудиться из дома.
Экоактивисты, к которым присоединилась всем известная Грета Тунберг, требуют демонтировать два ветряка, построенных на землях саамов — коренных жителей Норвегии. Саамы занимаются оленеводством и животных якобы пугает звук работающих ветряных электростанций.
Источник:
Самое странное в этой истории, что протестующие обвиняют власти в колонизации саамов. Грета Тунберг заявила, что протест направлен не против ветроэнергетики, а против решения властей решать климатические проблемы за счёт прав нацменьшинств.
Норвежское правительство больше не может закрывать глаза на происходящие нарушения прав человека. Колонизация саамов должна прекратиться
Известно, что в 2021 году Верховный суд Норвегии постановил, что два ветряка, установленных на землях саамов, ущемляют их права. Однако власти не стали сносить турбины, заявив, что это сложная юридическая и политическая проблема. И до сегодняшнего дня правительство пытается найти компромисс.
И поскольку в поиске компромиссов экоактивисты помогают мало, сегодня силовики приняли решение митинг разогнать. Спецсредства полицейские пока не применяют, а нежно уносят протестующих от дверей министерств на руках. Исключением не стала и Тунберг, за выносом которой следили несколько десятков журналистов. Как, впрочем, и в январе, когда "спасительница планеты" участвовала в протестах против расширения угольной шахты в ФРГ.
Источник:
Источник:
- Грету Тунберг задержали в ФРГ во время протестов экоактивистов
- Экоактивисты решили оставить Германию без хороших дорог
- Экоактивиста, приклеевшего себя к автобану, пришлось вырезать вместе с асфальтом
- Экоактивистам напомнили о правилах приличия
- Несмотря на протесты миланский театр «Ла Скала» открыл сезон оперой «Борис Годунов»
11 октября 2021 года Верховный суд Норвегии единогласно постановил, что строительство ветряных электростанций Storheia и Roan нарушило культурные права скотоводов, установленные международными конвенциями и, таким образом, разрешения на эксплуатацию были недействительными.
Но, как вы понимаете сами, ветряки никто не убрал, и убирать не собирается.
Прямыми и косвенными владельцами ветроэлектростанций являются немецкие Stadtwerke Muenchen и швейцарская BKW, а также компании Fosen Vind, Statkraft, TroenderEnergi, Nordic Wind Power, Energy Infrastructure Partners и Roan Vind.
Интересно, на похороны придёт кто?
Блин, кто бы перед моим офисом так устроился, я бы и сам из дома поработал бы
Вообще-то, это так и есть.
А этих экоактивистов надо было просто водой холодненькой полить и они бы сами разбежались...