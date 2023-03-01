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Полицейские вновь уволокли Грету Тунберг с очередной акции протеста

Полицейские вновь уволокли Грету Тунберг с очередной акции протеста

Автор:
01 марта 2023 14:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   грета тунберг   колонизация   осло   протесты   саамы   экоактивисты   
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Неуёмная Грета теперь выступает за права коренных народов, которым, внимание, мешают ветряные электростанции.

С начала недели в правительственном квартале Осло проходят протесты экоактивистов. Они усаживаются у дверей министерств и не дают чиновникам попасть на работу. Из-за чего большинство сотрудников госучреждений с понедельника вынуждены трудиться из дома.

Экоактивисты, к которым присоединилась всем известная Грета Тунберг, требуют демонтировать два ветряка, построенных на землях саамов — коренных жителей Норвегии. Саамы занимаются оленеводством и животных якобы пугает звук работающих ветряных электростанций.

Самое странное в этой истории, что протестующие обвиняют власти в колонизации саамов. Грета Тунберг заявила, что протест направлен не против ветроэнергетики, а против решения властей решать климатические проблемы за счёт прав нацменьшинств.


Норвежское правительство больше не может закрывать глаза на происходящие нарушения прав человека. Колонизация саамов должна прекратиться

Известно, что в 2021 году Верховный суд Норвегии постановил, что два ветряка, установленных на землях саамов, ущемляют их права. Однако власти не стали сносить турбины, заявив, что это сложная юридическая и политическая проблема. И до сегодняшнего дня правительство пытается найти компромисс.

И поскольку в поиске компромиссов экоактивисты помогают мало, сегодня силовики приняли решение митинг разогнать. Спецсредства полицейские пока не применяют, а нежно уносят протестующих от дверей министерств на руках. Исключением не стала и Тунберг, за выносом которой следили несколько десятков журналистов. Как, впрочем, и в январе, когда "спасительница планеты" участвовала в протестах против расширения угольной шахты в ФРГ.

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Метки: видео   грета тунберг   колонизация   осло   протесты   саамы   экоактивисты   
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27  комментариев
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2k
RaiJu Час назад
Есть у детей период, когда они протестуют против всего. Вот Грета такой же подросток, который не знает, где дадут больше денег. :)
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12k
Ivan 12 минут назад
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750
Kra 17 минут назад
Уже можно ежедневное шоу снимать с Греттой в главной роли )
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8k
Billi_Bons 22 минуты назад
Грета-чемодан. Её постоянно кто-то, куда-то носит.
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10k
MMH 22 минуты назад
Оленеводы утверждают, что вид и звук гигантских ветряных турбин пугают пасущихся животных и тем самым ставят под угрозу вековые традиции. Нет оленей - нет саамов.

11 октября 2021 года Верховный суд Норвегии единогласно постановил, что строительство ветряных электростанций Storheia и Roan нарушило культурные права скотоводов, установленные международными конвенциями и, таким образом, разрешения на эксплуатацию были недействительными.

Но, как вы понимаете сами, ветряки никто не убрал, и убирать не собирается.

Прямыми и косвенными владельцами ветроэлектростанций являются немецкие Stadtwerke Muenchen и швейцарская BKW, а также компании Fosen Vind, Statkraft, TroenderEnergi, Nordic Wind Power, Energy Infrastructure Partners и Roan Vind.
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59k
pynh 23 минуты назад
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45k
Соломей 24 минуты назад
есть предложение.ввести в евросовете, должность "еврокоммисара по переноске греты тумберг" , с подчинённой структурой,человек в 150, как минимум.
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2k
Andrey Selin Полчаса назад
Хоспади... Да удавите её кто-нибудь уже подушкой..
Интересно, на похороны придёт кто?
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2k
Инквизитор РФ Полчаса назад
Что же грета молчит про Северный поток. Ведь какой ущерб нанесен природе
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352
LeonID S Инквизитор РФ 9 минут назад
за это не платят, вот и молчит
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9k
Владимир Полчаса назад
Не согласовала просто, когда надо будет затирать про зеленую энергетику, тогда достанут её, сдуют пыль и на протесты.
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1k
Сергей 38 минут назад
у Гретты отросла вполне приличная Гретта...
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32k
Юр21 39 минут назад
Сарказм автора по поводу ветряков не понятен, автор сам был возле таких ветряков, слышал ли он шум от лопастей? Рядом с ветряком долго находится невозможно, немцы давно воюют против таких электростанций.
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1k
KE2646 41 минуту назад
Пошла по наклонной...
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54
Indi 41 минуту назад
"Из-за чего большинство сотрудников госучреждений с понедельника вынуждены трудиться из дома."

Блин, кто бы перед моим офисом так устроился, я бы и сам из дома поработал бы
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19k
anpetrof 42 минуты назад
<животных якобы пугает звук работающих ветряных электростанций.>
Вообще-то, это так и есть.
А этих экоактивистов надо было просто водой холодненькой полить и они бы сами разбежались
...
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3k
Алекс 53 минуты назад
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922
Шурман Час назад
Она на этой хрене столько денег поимела :) что можно даже не думать о работе . Машинку теслу подарили и там не помню дофига всяких ништяков , ее мама безумно рада . Раньше мама ходила в вещах с базара а теперь в Прадо .
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17k
Алексей Час назад
А за чем ее просто за угол приволокли? Обосцать что ли планировали?
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917
Mrak OBOY Час назад
хрена она ряху отъела!! скоро запасы еды на планете кончатся! все экоактивисты это гадкое лицемерное отребье
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