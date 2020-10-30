В Москве у посольства Франции начались жесткие задержания мусульман

После теракта Макрон заявил, что ислам "переживает кризис" и он намерен усилить контроль за организациями, которые распространяют радикальные идеи и посягают на основные ценности французского общества - в том числе, на "свободу богохульствовать". Он принял сторону погибшего от рук экстремиста Самюэля Пати, назвав его "лицом республики".





"Он был убит, потому что исламисты хотят забрать наше будущее. Они знают, что именно благодаря таким незаметным героям, как он, они его никогда не получат", - заявил Макрон, добавив, что Франция и впредь будет защищать таких, как Пати, а также свободу слова и не откажется от карикатур на пророка Мухаммеда.



