В Москве у посольства Франции начались жесткие задержания мусульман

Представители самой мирной религии начали жечь плакаты с изображением президента Франции и слишком агрессивно себя вести. Пришлось вмешаться ОМОНу.
Сегодня у здания посольства Франции в Москве сотрудникам ОМОНа пришлось применить силу, чтобы разогнать мусульман, протестующих против карикатуры на пророка Мухаммеда и президента Макрона, который ранее заявил, что в Пятой республике "есть свобода богохульствовать".
У посольства Франции в Москве снова пикеты против карикатуры на пророка Мухаммеда. Полиция и ОМОН пытаются оттеснить участников акции от здания— Дождь (@tvrain) October 30, 2020
Видео: Эдуард Бурмистров / Дождь pic.twitter.com/meyTZuOvAF
На днях президент Франции Эммануил Макрон стал главным врагом мусульман во всем мире. И вот волна недовольства докатилась до России. Несколько десятков человек с карикатурами на "парижского Иблиса" (Макрона) принялись выкрикивать
"Аллаху Акбар" лозунги и жечь фотографии президента Пятой республики. По сообщениям СМИ, столичные силовики оттеснили протестующих от здания дипмиссии, а около десяти самых агрессивных мусульман жестко задержали.
Усилить меры безопасности попросили представители французской дипмиссии. Что и было исполнено.
L’Ambassade de France en Russie remercie tous les amis de la #France pour leurs messages de #solidarité.— France en Russie (@FranceEnRussie) October 30, 2020
Посольство Франции в России благодарит всех друзей #Франции за #солидарность. pic.twitter.com/uwYWviqZuE
Все началось 16 октября, когда в городке Конфлан-Сент-Онорин оскорбленный 18-летний фанатик чеченского происхождения обезглавил преподавателя, который на уроке по свободе слова показал 12-летним ученикам карикатуры на пророка Муххамеда, некогда опубликованные в печально известном юмористическом издании Charlie Hebdo.
После теракта Макрон заявил, что ислам "переживает кризис" и он намерен усилить контроль за организациями, которые распространяют радикальные идеи и посягают на основные ценности французского общества - в том числе, на "свободу богохульствовать". Он принял сторону погибшего от рук экстремиста Самюэля Пати, назвав его "лицом республики".
"Он был убит, потому что исламисты хотят забрать наше будущее. Они знают, что именно благодаря таким незаметным героям, как он, они его никогда не получат", - заявил Макрон, добавив, что Франция и впредь будет защищать таких, как Пати, а также свободу слова и не откажется от карикатур на пророка Мухаммеда.
После этих слов мусульманский мир начало лихорадить. Рамзан Кадыров, например, назвал Макрона "главным вдохновителем терроризма" во Франции. А 24 октября президент Турции Эрдоган посоветовал Макрону "проверить психику". После чего Франция отозвала посла из Анкары для консультаций. Но консультации не помогли - на следующий день Эрдоган снова повторил свой совет.
Масло в огонь также подливает российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов, который сегодня опубликовал пост с оскорблениями в адрес Макрона.
Кажется, Францию ждут нелегкие времена...
Хабиб Нурмагомедов: «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте и вы это увидите». pic.twitter.com/cv8vzOOHoD— Рустем Адагамов (@adagamov) October 30, 2020
Источник:
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У нас демократия. Хочешь со смазкой, хочешь без
Осталось продержаться два месяца, а потом будет 2021, 21 это очко, значит будет реальная жопа.
Так, все за гречкой!
Эрдоган, Кадыров, ещё множество политиков и "духовных лидеров" подвергли его жесточайшей критике, переходящей в площадную брань. В исламском мире ширятся призывы к бойкоту Франции.
Си Цзиньпин много лет фактически уничтожает ислам в Синцзяне. Тысячи мусульман за веру брошены в концлагеря, где их унижают и избивают. Да и на воле за ними ведётся тотальная слежка в стиле Оруэлла.
Но против политики Си нет массовых протестов в мусульманском мире. Его не проклинают главы государств, его портреты не жгут на улицах.
Карикатуры важнее, чем жестокие репрессии против единоверцев? Нет, просто на слабого либерального Макрона гавкать просто. А попробуй жестокого диктатора могущественного Китая тронь.
Ну-ка побробуйте оскорбить Си Цзиньпиня, Хабиб с Кадыровым? Или устройте такую же акцию у китайского посольства, российские мусульмане?
В С.Аравии полно песка для вас всех.
Пусть аллах обезобразит твое лицо, отрежет голову, нассыт в черепушку, убьет всю твою семью и твоих детей за то что ты оскорбил нашу мирную и добрую религию.