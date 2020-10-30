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В Москве у посольства Франции начались жесткие задержания мусульман

В Москве у посольства Франции начались жесткие задержания мусульман (8 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 17:03
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   задержания   мусульмане   омон   посольство   протесты   франция   
2395
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Представители самой мирной религии начали жечь плакаты с изображением президента Франции и слишком агрессивно себя вести. Пришлось вмешаться ОМОНу.

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Метки: видео   задержания   мусульмане   омон   посольство   протесты   франция   
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3k
Sanar Час назад
Какие ранимые, а забыли уже когда пятеро мусульманских ублюдков в Калининграде мыли ноги в святом источнике и снимали всё это на камеру? А ну это же другое, а вот карикатура на пророка это прям джихад, ну и где же был этот хабиб со своими высказываниями гневными?
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18
Бородач 21 секунду назад
И каждому выдать по корану. В жопу. Из смазки только свиное сало. Но это по желанию
У нас демократия. Хочешь со смазкой, хочешь без
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311
Дмитрий 11 минут назад
Придурки и те и те. И те и те по факту служат дьяволу. Мне вот пофиг кто во что верит, я не собираюсь рассуждать на эту тему. Но и на чужие рассуждения о моей вере мне тоже плевать.
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973
The mask 22 минуты назад
Маски сброшены...
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26k
a.fey Полчаса назад
Пока Россия, практически в одиночку, боролась с радикальным исламом на своей территории, "цивилизованный мир" кричал, что это повстанцы, что они борются за свою независимость, и всячески поддерживали "борцов". Один из таких "борцов" был спасен Францией из рук "кровавой России", и уже там во Франции отрезал голову школьному учителю. Если помните, такие же "борцы" устроили взрыв на бостонском марафоне. Когда наконец дойдет со западных политиков, что безопасность своих граждан важнее чем бодание с Россией.
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611
max Полчаса назад
Ляяя походу 2020 запомнится не короной, а крестовым походом ...
Осталось продержаться два месяца, а потом будет 2021, 21 это очко, значит будет реальная жопа.
Так, все за гречкой!
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1k
MC Полчаса назад
Интересно, а почему у представителей других религий, проживающих в Европе нет никаких проблем с местными? Я имею ввиду индусов, китайцев, корейцев? Живут, работают, приносят пользу обществу, ничего не требуют.
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1k
Жэка Полчаса назад
Вакцину давать только тем кто крест поцелует вот и все
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8k
Максим Жэка Полчаса назад
Или хрюшку в пятачок)
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5k
Bhaal 36 минут назад
Да где жёсткость то? Даже никого дубьем по хребту не огрели. И где кизяки с плетками
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37k
кот 38 минут назад
Макрон осудил убийство учителя, показавшего школьникам антиисламские карикатуры и заявил о законности таких публикаций.
Эрдоган, Кадыров, ещё множество политиков и "духовных лидеров" подвергли его жесточайшей критике, переходящей в площадную брань. В исламском мире ширятся призывы к бойкоту Франции.
Си Цзиньпин много лет фактически уничтожает ислам в Синцзяне. Тысячи мусульман за веру брошены в концлагеря, где их унижают и избивают. Да и на воле за ними ведётся тотальная слежка в стиле Оруэлла.
Но против политики Си нет массовых протестов в мусульманском мире. Его не проклинают главы государств, его портреты не жгут на улицах.
Карикатуры важнее, чем жестокие репрессии против единоверцев? Нет, просто на слабого либерального Макрона гавкать просто. А попробуй жестокого диктатора могущественного Китая тронь.
Ну-ка побробуйте оскорбить Си Цзиньпиня, Хабиб с Кадыровым? Или устройте такую же акцию у китайского посольства, российские мусульмане?
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7k
Star Link кот 23 минуты назад
Так вас во Франции никто не держит!!
В С.Аравии полно песка для вас всех.
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2k
Core кот 23 минуты назад
В этом плане китайце делают умнее) они не трогают религию) они перековывают самих мусульман)
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28k
Alex 40 минут назад
Во Францию вышлите сразу
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2k
Frank Borman 44 минуты назад
Ислам - самая мирная религия в мире! А если вы в это не верите, мы придем и вас зарежем!
Ислам - самая мирная религия в мире! А если вы в это не верите, мы придем и вас зарежем!
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10k
[email protected] Frank Borman 41 минуту назад
Голову отрежем...
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1k
MC 48 минут назад
Как вижу, получается так - большинство мусульман оправдывают отрезание голов неверным и не у себя, а в христианских странах. Мало того, что они истребили почти всех христиан в Сирии они горят желанием истреблять их на их же исконных землях! Это просто пипец какой то!!! Эта акция у посольства Франции ясно дает понять, что скоро придет и очередь православных.
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2k
Hagalaz 53 минуты назад
посмотрим, насколько Франция встрепенется... пора бы уже, лет 20 назад как...
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы Hagalaz 5 минут назад
и мы посмотрим...
и мы посмотрим...
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5k
Ivan 54 минуты назад
В Москве у посольства Франции начались жесткие задержания мусульман
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17k
Vital Idol 55 минут назад
где жесткое задержание?! афтар пи*здабол! вот жесткое задержание старушки из-за маски....
Ссылка youtu.be
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3k
ишты Vital Idol Полчаса назад
Вдвоем на бабушку? Да еще не могут справиться?
Вдвоем на бабушку? Да еще не могут справиться?
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5k
Duckk 58 минут назад
Я правильно понимаю, что задержанных ждут сроки?
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1k
newegg Час назад
«Когда я слышу слова ”мусульманский мир”, моя рука тянется к пистолету». ©
«Когда я слышу слова ”мусульманский мир”, моя рука тянется к пистолету». ©
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1k
Inker Час назад
Макаки...
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30k
Опаньки Час назад
автомобилистам надо обязательно остановиться посмотреть
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7k
harlamov Час назад
Хабиб конечно красавчик.
Пусть аллах обезобразит твое лицо, отрежет голову, нассыт в черепушку, убьет всю твою семью и твоих детей за то что ты оскорбил нашу мирную и добрую религию.
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