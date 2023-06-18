Во время протеста экоактивистов во Франции загорелся лес

Несколько экологических групп, партия "Европа-экология" "Зеленые", "Атака Савойи" и "Живи и действуй в Морьене", мобилизовались и вместе подали ходатайство о разрешении проведения демонстрации, но оно было отклонено в пятницу административным судом Гренобля. Тем не менее протестующие чихать хотели на запрет.

Они, в количестве более 3000 человек, все равно героически вышли на митинг во имя спасения природы, так как план строительства ж\д включает в себя 260 км галерей через альпийские массивы. А это допустить, сами понимаете, ну никак не возможно!