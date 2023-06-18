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Во время протеста экоактивистов во Франции загорелся лес

Во время протеста экоактивистов во Франции загорелся лес

Автор:
18 июня 2023 11:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   железная дорога   лес   полиция   франция   экоактивисты   
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Борцунам во имя экологии нет покоя. Теперь они ужасно негодуют из=за строительства высокоскоростной железнодорожной линии Лион-Турин.

Несколько экологических групп, партия "Европа-экология" "Зеленые", "Атака Савойи" и "Живи и действуй в Морьене", мобилизовались и вместе подали ходатайство о разрешении проведения демонстрации, но оно было отклонено в пятницу административным судом Гренобля. Тем не менее протестующие чихать хотели на запрет.


Они, в количестве более 3000 человек, все равно героически вышли на митинг во имя спасения природы, так как план строительства ж\д включает в себя 260 км галерей через альпийские массивы. А это допустить, сами понимаете, ну никак не возможно!


Сторонники проекта считают, что новая высокоскоростная линия должна сократить время в пути для путешественников: до Турина можно добраться за 1 час 47 минут на поезде по сравнению с нынешними 4 часами 30 минутами на машине.


Короче говоря, "группа радикалов", состоящая примерно из 300 человек, спровоцировала столкновения с правоохранительными органами после того, как "объединилась в черный блок", а затем "попыталась заблокировать автомагистраль A43", которая была временно закрыта из-за их демонстрации.



Во второй половине дня протестующие также ненадолго захватили железнодорожные пути, и движение поездов было остановлено рано днем из-за сложившейся ситуации.

Экоактивисты пошли в атаку, силовики не остались в стороне и закидали протестантов светошумовыми гранатами.


В результате чего загорелся ближайший лесок, его быстро потушили. Но как показывает практика толку от активистов, как с козла молока. И горы не спасли, и лес попортили, экологи фиговы...


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Метки: видео   железная дорога   лес   полиция   франция   экоактивисты   
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3  комментария
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1k
SmartCat101 Полчаса назад
арестовать их всех и вю эту толпу в шахты загнать работать на благо страны
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112
no. 22 минуты назад
считаю, надо их отправить сажать лес. в сахаре.
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2k
Alex Полчаса назад
Какая ирония
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