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Экоактивисты швырнули тортом в главу набсовета Volkswagen Вольфганга Порше

Экоактивисты швырнули тортом в главу набсовета Volkswagen Вольфганга Порше

Автор:
10 мая 2023 18:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Volkswagen   берлин   видео   протесты   собрание акционеров   экоактивисты   
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Демонстранты заявили, что автоконцерн продаёт слишком много автомобилей.

Экоактивисты совместно с правозащитниками попытались сорвать ежегодное собрание акционеров автоконцерна Volkswagen в Берлине. Около 10 демонстрантов каким-то образом просочились на мероприятие и устроили там бедлам.

Они швырнули в члена наблюдательного совета Volkswagen Вольфганга Порше, который также является главой набсовета Porche и Audi, тортом. К счастью для него, промахнулись. Однако кондитерское изделие едва не угодило в голову выступавшего за трибуной председателю набсовета Volkswagen Гансу Дитеру Пёчу.

После неудачной "бомбардировки" активисты развернули свои транспаранты и принялись выкрикивать лозунги. Среди демонстрантов была даже полуголая девушка с надписью "Грязные деньги" на спине.

Помимо призывов спасать планету, продавать меньше автомобилей и переориентировать свою деятельность на производство поездов и ж/д инфраструктуры, руководство автогиганта также обвинили в принудительном труде уйгуров. Да, вы не ослышались. Правозащитники считают, что на заводе Volkswagen в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая нарушаются права этого нацменьшинства.

В итоге демонстрантов выволокли из зала, а руководство автоконцерна продолжило свою встречу. Отмечается, что перед зданием, где собирались акционеры, также прошли акции протеста. Полиции удалось помешать безумным спасателям планеты приклеить себя к асфальту. Но это они, конечно, зря. Посидели бы, подумали.

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Метки: Volkswagen   берлин   видео   протесты   собрание акционеров   экоактивисты   
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13  комментариев
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13k
Kostick 2 часа назад
в резервацию этих активистов, лишив полностью всех благ цивилизации. а вот уйгуров мне не жалко. китайское правительство до последнего не принимало радикальных мер. впрочем кому любопытна эта ситуация, в сети много инфы.
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1k
Kra 7 минут назад
С радостными улыбками и пританцовывая...
видимо, статья за хулиганство у них не очень страшная...
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251
устал я от вас 20 минут назад
Однозначно правильно сделали. В следующий раз не тортом а топором кинуть надо. И так пока не начнёт всю свою продукцию продавать ТОЛЬКО в Россию
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7k
Allmaster 21 минуту назад
Просочились... кажется в управлении есть какая то крыса. Ну или начальника охраны на кол :)
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10k
Летучий Мыш Час назад
Так а че в Китай то не едут протестовать, и против загрязнения и за уйгуров. В Берлине уйгуров не эксплуатируют, вроде. Ну, по крайней мере не больше, чем всех остальных
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2k
Pioner76 Час назад
И что? Планета чище стало? Думаю нет. Придурки проплаченные.
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23k
Валерий Час назад
а торт был достаточно экологически чистый?
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8k
shimpansky Час назад
Ммм, тортом... бохато живут
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Пусть валят трудиться на место уйгуров, может времени не останется х"йнёй заниматься.
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3k
Natalia 2 часа назад
"руководство автогиганта также обвинили в принудительном труде уйгуров" - вполне себе реально может быть.
В Китае со своими очень жестко обходятся, то, что для них работа, для нас эксплуатация. Так что уйгуров вполне себе могли принудительно работать.
Как-то странненько, что в демократичной и свободной европейской стране для огласки подобного надо клеить себя к асфальту и швырять торты
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