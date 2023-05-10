Экоактивисты швырнули тортом в главу набсовета Volkswagen Вольфганга Порше

Демонстранты заявили, что автоконцерн продаёт слишком много автомобилей.
Экоактивисты совместно с правозащитниками попытались сорвать ежегодное собрание акционеров автоконцерна Volkswagen в Берлине. Около 10 демонстрантов каким-то образом просочились на мероприятие и устроили там бедлам.
Они швырнули в члена наблюдательного совета Volkswagen Вольфганга Порше, который также является главой набсовета Porche и Audi, тортом. К счастью для него, промахнулись. Однако кондитерское изделие едва не угодило в голову выступавшего за трибуной председателю набсовета Volkswagen Гансу Дитеру Пёчу.
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После неудачной "бомбардировки" активисты развернули свои транспаранты и принялись выкрикивать лозунги. Среди демонстрантов была даже полуголая девушка с надписью "Грязные деньги" на спине.
Помимо призывов спасать планету, продавать меньше автомобилей и переориентировать свою деятельность на производство поездов и ж/д инфраструктуры, руководство автогиганта также обвинили в принудительном труде уйгуров. Да, вы не ослышались. Правозащитники считают, что на заводе Volkswagen в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая нарушаются права этого нацменьшинства.
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В итоге демонстрантов выволокли из зала, а руководство автоконцерна продолжило свою встречу. Отмечается, что перед зданием, где собирались акционеры, также прошли акции протеста. Полиции удалось помешать безумным спасателям планеты приклеить себя к асфальту. Но это они, конечно, зря. Посидели бы, подумали.
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видимо, статья за хулиганство у них не очень страшная...
АвтоВАЗом, наверное.
В Китае со своими очень жестко обходятся, то, что для них работа, для нас эксплуатация. Так что уйгуров вполне себе могли принудительно работать.
Как-то странненько, что в демократичной и свободной европейской стране для огласки подобного надо клеить себя к асфальту и швырять торты