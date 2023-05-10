Экоактивисты швырнули тортом в главу набсовета Volkswagen Вольфганга Порше

После неудачной "бомбардировки" активисты развернули свои транспаранты и принялись выкрикивать лозунги. Среди демонстрантов была даже полуголая девушка с надписью "Грязные деньги" на спине.



Помимо призывов спасать планету, продавать меньше автомобилей и переориентировать свою деятельность на производство поездов и ж/д инфраструктуры, руководство автогиганта также обвинили в принудительном труде уйгуров. Да, вы не ослышались. Правозащитники считают, что на заводе Volkswagen в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая нарушаются права этого нацменьшинства.