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Куница залезла через канализацию в квартиру и устроила беспорядок

Куница залезла через канализацию в квартиру и устроила беспорядок

Автор:
18 октября 2023 10:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   УФА   забавно   куница   непрошенный гость   погром   
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В Уфе спасатели отловили из квартиры куницу, которая предположительно забралась туда через канализационную трубу.

Владелец жилья вернулся домой с работы и увидел, что шторка душа в ванной была порвана и лежала на полу, по всему помещению были разбросаны шампуни и гели для душа, а в углу кто-то рычал. Мужчина вызвал спасателей.


Прибывшие сотрудники не сразу нашли виновника беспорядка. Оказалось, что зверек сидел под обшивкой, поэтому ее пришлось разобрать.


Куницу аккуратно поймали, после чего вывезли в лес и отпустили.


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Метки: Видео   УФА   забавно   куница   непрошенный гость   погром   
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2  комментария
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Алексей 47 минут назад
Пришла покушоц,не дали
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Михаил 2 минуты назад
Ребятам реально респект и уважуха!

Чем только заниматься не приходиться...
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