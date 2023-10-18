Куница залезла через канализацию в квартиру и устроила беспорядок

Владелец жилья вернулся домой с работы и увидел, что шторка душа в ванной была порвана и лежала на полу, по всему помещению были разбросаны шампуни и гели для душа, а в углу кто-то рычал. Мужчина вызвал спасателей.

Прибывшие сотрудники не сразу нашли виновника беспорядка. Оказалось, что зверек сидел под обшивкой, поэтому ее пришлось разобрать.

Куницу аккуратно поймали, после чего вывезли в лес и отпустили.