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Бар-биржа в Барселоне меняет цены на напитки в зависимости от спроса

Бар-биржа в Барселоне меняет цены на напитки в зависимости от спроса

Автор:
26 августа 2023 11:34
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   алкоголь   бар   барселона   биржа   забавно   креатив   напитки   
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В Барселоне найден Dow Jones - бар в котором располагается Wall Street, где цены на алкоголь меняются каждую секунду, как на бирже.

Посетители могут напиться за дёшево, если будут выбирать непопулярную выпивку. «Это работает точно так же, как на фондовой бирже, поэтому, если много людей покупают, скажем, мохито, цена вырастет», – объяснила концепцию заведения одна из посетителей.


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Метки: Видео   алкоголь   бар   барселона   биржа   забавно   креатив   напитки   
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1  комментарий
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Ego sum qui sum 21 минуту назад
а фьючерсами торгуют?
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GoodNeon

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