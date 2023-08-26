Бар-биржа в Барселоне меняет цены на напитки в зависимости от спроса

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В Барселоне найден Dow Jones - бар в котором располагается Wall Street, где цены на алкоголь меняются каждую секунду, как на бирже.
Посетители могут напиться за дёшево, если будут выбирать непопулярную выпивку. «Это работает точно так же, как на фондовой бирже, поэтому, если много людей покупают, скажем, мохито, цена вырастет», – объяснила концепцию заведения одна из посетителей.
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