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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 761 пост • 41 подписчик подписаться
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В Уфе двое мигрантов пытались заживо сжечь охранника, не пустившего их в клуб

В Уфе двое мигрантов пытались заживо сжечь охранника, не пустившего их в клуб

Автор:
28 сентября 2023 12:31
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Уфа   мигранты   огонь   пожар   пожог   торговый центр   узбеки   
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Сегодня ночью в уфимском ТЦ «Иремель» мигранты из Средней Азии отметились новым перфомансом.

Двое мужчин из Узбекистана, 28 и 30 лет, пытались пройти в заведение, но их не пустил охранник. Тогда парни съездили на ближайшую заправку и закупились бензином.


Вернувшись, они попытались отомстить: окатили бензином охранника и подожгли помещение. Судя по видео, сотруднику клуба удалось отбежать в последний момент — огонь вспыхнул мгновенно и охватил почти всё помещение.


Подозреваемые собирались сбежать в Москву, но их задержали в аэропорту. Сейчас с ними работает полиция, возбуждено дело о покушении на убийство.

Источник:

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Метки: Видео   Уфа   мигранты   огонь   пожар   пожог   торговый центр   узбеки   
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13  комментариев
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5k
Дмитрий ! 2 часа назад
Зае....ли эти дикари - чуркабесы.
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3k
Руслан 3 минуты назад
Жаль нет возможности чинить самосуд. Их, по-хорошему, забить бы битами или кирпичами...Ну а если по закону, то на зону, где они бы от "раскаяния" самоповесились в камере
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22k
Killgrave 10 минут назад
Больше, больше хачья и чурбанья ! Именно такая "рабочая сила" нужна России для благосостояния. Уродам и взяточникам из ФМС и МВД - гореть в аду.
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15k
Типа граф 10 минут назад
Достали уже
Раньше тихие ходили , чуть ли не на цыпочках , а в последние года оборзели в край . Я сам лично тоже встречал оборзевших .
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1k
Руслана Тарасова Полчаса назад
Сейчас приедет глава диаспоры, и о чудо, выяснится, что чурбеки не виноваты, они просто хотели пройти в клуб, а злой охранник , подло пождег себя, что бы тем самым не дать им пройти на культурный отдых. И наверняка выяснится, что при самосожжения злобного охранника , пострадала фирменная одежда этих милых чуркобесов от Гуччи, Валентино, Клвин Кляйн и прочих, причем всех дизайнеров сразу. То есть охранник им ещё выплатить кучу бабла. Вы думаете это троллинг? Ничего подобного! Я на аналогичные решения некоторых силовых структур в пользу "несчастных мигрантов" , насмотрелись у себя в Подмосковье. Сумма ущерба нанесенных охранникам этим "несчастным" будет прямо пропорционально подношения главы диаспоры нужному чиновнику.
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1k
Михаил 36 минут назад
Надо какие-то тесты проводит на минимальный интеллект при въезде через границу.
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48k
Aleksandr 37 минут назад
Ослойобы...
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59
ruslan d 51 минуту назад
Такое ощущение, что он себя сжечь хотел ...
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866
Илья Час назад
Надо больше таких незаменимых , высококлассных специалистов из средней азии .
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10k
Борис Карабанов Час назад
Тоже мне, "ценные специалисты"! Уроды! Ничего добром делать не могут, косорукие. У своих, у местных, откуда надо руки растут - пацана "друзья" весной в сарае сожгли, девку парень летом сжёг из ревности. А это просто дилетантство какое-то.
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17k
Shtoppi 2 часа назад
похоже 3,143д0гл43и47ы совсем о_уели от собственного злох_йства. пора их уже беспощадно гасить всех нах_й.
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56k
dima423 2 часа назад
Он по моему только себя в итоге поджог, долбайоп))
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