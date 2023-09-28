В Уфе двое мигрантов пытались заживо сжечь охранника, не пустившего их в клуб

Сегодня ночью в уфимском ТЦ «Иремель» мигранты из Средней Азии отметились новым перфомансом.
Двое мужчин из Узбекистана, 28 и 30 лет, пытались пройти в заведение, но их не пустил охранник. Тогда парни съездили на ближайшую заправку и закупились бензином.
Вернувшись, они попытались отомстить: окатили бензином охранника и подожгли помещение. Судя по видео, сотруднику клуба удалось отбежать в последний момент — огонь вспыхнул мгновенно и охватил почти всё помещение.
Подозреваемые собирались сбежать в Москву, но их задержали в аэропорту. Сейчас с ними работает полиция, возбуждено дело о покушении на убийство.
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