В Уфе двое мигрантов пытались заживо сжечь охранника, не пустившего их в клуб

Двое мужчин из Узбекистана, 28 и 30 лет, пытались пройти в заведение, но их не пустил охранник. Тогда парни съездили на ближайшую заправку и закупились бензином.





Вернувшись, они попытались отомстить: окатили бензином охранника и подожгли помещение. Судя по видео, сотруднику клуба удалось отбежать в последний момент — огонь вспыхнул мгновенно и охватил почти всё помещение.