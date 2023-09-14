Женщина устроила погром в кинотеатре из-за фильма

«Что за х***ю вы мне показываете?»

Зрительница вышла с сеанса и тут же устроила погром в кинотеатре в Нижнем Новгороде. Всё из-за того, что ей очень не понравился фильм.

Главный кинокритик города посетил кинотеатр «Синема» в торговом центре «Рио». Подвыпившая женщина пришла туда с сыном, изучила расписание эпохи санкций и решила посмотреть очередные «Паранормальные явления». Вот только уже через 20 минут после начала сеанса зрительница в гневе вышла из зала и обратилась к сотрудникам с риторическим вопросом.