Женщина устроила погром в кинотеатре из-за фильма

Не все фильмы могут принести удовольствие. Женщина устроила погром в нижегородском кинотеатре после сеанса из-за того, что ей не понравилась одна из кинокартин.
«Что за х***ю вы мне показываете?»
Зрительница вышла с сеанса и тут же устроила погром в кинотеатре в Нижнем Новгороде. Всё из-за того, что ей очень не понравился фильм.
Главный кинокритик города посетил кинотеатр «Синема» в торговом центре «Рио». Подвыпившая женщина пришла туда с сыном, изучила расписание эпохи санкций и решила посмотреть очередные «Паранормальные явления». Вот только уже через 20 минут после начала сеанса зрительница в гневе вышла из зала и обратилась к сотрудникам с риторическим вопросом.
Однако ей терпеливо объяснили, что фильм она выбрала сама. Тогда женщина вернулась в зал, где и произошло настоящее паранормальное явление: она смогла досмотреть этот фильм до титров. Правда, после сеанса зрительница всё же оставила на него своеобразный отзыв — и в ярости разнесла кассу кинотеатра. Лишь во время уборки зала сотрудники обнаружили на месте недовольной источник её вдохновения для таких рецензий: пустую бутылку коньяка.
Источник:
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Но есть и хорошие стороны, в тот день у меня умерла мать, и я реально смог отвлечься и даже запутался что хуже, её смерть или этот фильм...
Догадываюсь что зрительница купила билет на фильм, а её заставили смотреть сорокаминутный ролик с рекламой или рекламой какого-либо уёпищного фильма! Вот отсюда и гнев справедливый!