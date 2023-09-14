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Женщина устроила погром в кинотеатре из-за фильма

Женщина устроила погром в кинотеатре из-за фильма

Автор:
14 сентября 2023 08:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Нижний Новгород   инцидент   кинотеатр   люди   погром   
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Не все фильмы могут принести удовольствие. Женщина устроила погром в нижегородском кинотеатре после сеанса из-за того, что ей не понравилась одна из кинокартин.

«Что за х***ю вы мне показываете?»
Зрительница вышла с сеанса и тут же устроила погром в кинотеатре в Нижнем Новгороде. Всё из-за того, что ей очень не понравился фильм.
Главный кинокритик города посетил кинотеатр «Синема» в торговом центре «Рио». Подвыпившая женщина пришла туда с сыном, изучила расписание эпохи санкций и решила посмотреть очередные «Паранормальные явления». Вот только уже через 20 минут после начала сеанса зрительница в гневе вышла из зала и обратилась к сотрудникам с риторическим вопросом.

Однако ей терпеливо объяснили, что фильм она выбрала сама. Тогда женщина вернулась в зал, где и произошло настоящее паранормальное явление: она смогла досмотреть этот фильм до титров. Правда, после сеанса зрительница всё же оставила на него своеобразный отзыв — и в ярости разнесла кассу кинотеатра. Лишь во время уборки зала сотрудники обнаружили на месте недовольной источник её вдохновения для таких рецензий: пустую бутылку коньяка.

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Метки: Видео   Нижний Новгород   инцидент   кинотеатр   люди   погром   
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20  комментариев
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58k
alertol 2 часа назад
У меня такое было с "мортал комбат 2", громить я не стал, но реально было ощущение что за такие фильмы должны не брать деньги а наоборот выплачивать.

Но есть и хорошие стороны, в тот день у меня умерла мать, и я реально смог отвлечься и даже запутался что хуже, её смерть или этот фильм...
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35k
АнтонПолднев 12 минут назад
Правильно. Не понравился фильм? Громи кинотеатр. Угрохали в компьютерной игре? Еб@шь комп! Это они виноваты. 100%!
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22k
babuby 24 минуты назад
Через 20 минут после начала сеанса?
Догадываюсь что зрительница купила билет на фильм, а её заставили смотреть сорокаминутный ролик с рекламой или рекламой какого-либо уёпищного фильма! Вот отсюда и гнев справедливый!
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4k
Дмитрий Круглов 24 минуты назад
Все хорошие фильмы были сняты в прошлом тысячелетии.
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400
Алексей Бляйбтрой Полчаса назад
киногавно. ру
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148
Абвгд Еёжзиклмн Полчаса назад
Чего хочет женщина - хочет только женщина.
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6k
мемфрид Полчаса назад
Пришла с сыном.... нажралась коньяку в зале... несите больше точек, дно пробито в очередной раз!
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3k
Walther Полчаса назад
После литры выпитой, каждый становится "яжкинокритик".
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350
Ухмылкин Полчаса назад
А что за должность: "главный кинокритик города"? Какой оклад?
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3k
Руслан 38 минут назад
Киноверсия "вези меня мразь"?
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4k
brotherirk 42 минуты назад
Где там женщина? Шаболда малолетняя!
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4k
Я дам вам парабеллум Час назад
Киноледи?
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17k
Сергей Час назад
Ничего в тюрьме тоже кино крутят по воскресеньям. "Чапаева" например))))
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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