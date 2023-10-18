В Котельниках на припаркованный автомобиль выбросили мешок с мусором

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На опубликованных кадрах видно, что пакет едва не рухнул на двух молодых людей, проходивших мимо автомобиля.
Жителям города повезло избежать травм, но повреждения получила припаркованная во дворе машина. В авто выбило лобовое стекло и частично смяло крышу.
Некоторые подписчики канала отметили, что автомобиль припарковали в неположенном месте, и предположили, что выброшенный мешок с мусором мог быть местью за нарушение ПДД.
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Метки: В Котельниках Видео ЧП люди машина мешок с мусором мусор
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