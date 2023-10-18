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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 832 поста • 42 подписчика подписаться
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В&nbsp;Котельниках на&nbsp;припаркованный автомобиль выбросили мешок с&nbsp;мусором

В Котельниках на припаркованный автомобиль выбросили мешок с мусором

Автор:
18 октября 2023 09:24
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: В Котельниках   Видео   ЧП   люди   машина   мешок с мусором   мусор   
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На опубликованных кадрах видно, что пакет едва не рухнул на двух молодых людей, проходивших мимо автомобиля.

Жителям города повезло избежать травм, но повреждения получила припаркованная во дворе машина. В авто выбило лобовое стекло и частично смяло крышу.


Некоторые подписчики канала отметили, что автомобиль припарковали в неположенном месте, и предположили, что выброшенный мешок с мусором мог быть местью за нарушение ПДД.

Источник:

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Метки: В Котельниках   Видео   ЧП   люди   машина   мешок с мусором   мусор   
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6  комментариев
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216
ruslan d Час назад
Почему просто не вызвать эвакуатор ? Чуть людей не покалечили и на статью присели ...
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17k
Мистер Фикс Полчаса назад
неположенное место это как?
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12k
Rus77 Полчаса назад
Это может борьба с мигрантами началась, а автомобиль случайно пострадал?))
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76k
Viktor Полчаса назад
Понаставили тачек, уже и мусор выкинуть некуда!
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Anarasius

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