В Котельниках на припаркованный автомобиль выбросили мешок с мусором

Ничего странного не замечаете?

Жительница Тюмени оставляет пакеты с мусором в шкафчиках в магазине

Японские болельщики убрали чужой мусор на трибунах

На складе WB в Электростали на работника упал огромный ящик с товаром

Любитель пива, который не любит убирать за собой

Квартиросъёмщик⁠⁠, к которому уже пришёл праздник