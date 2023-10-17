В Белоярском у мужиков случилась неприятная встреча с невежливым лосем

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А всё потому что, они сами раздраконили рогатого ради развлечения.
Последней каплей стал громкий сигнал авто, после чего лесной гигант, не раздумывая, бросился таранить тачку его недругов. Судя по комментариям мужиков, машина получила значительные повреждения. И вот надо оно было...
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