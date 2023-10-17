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В Белоярском у мужиков случилась неприятная встреча с невежливым лосем

В Белоярском у мужиков случилась неприятная встреча с невежливым лосем

Автор:
17 октября 2023 11:19
Сообщество : Животные
Метки: Видео   белоярск   встреча   животные   лось   машина   
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А всё потому что, они сами раздраконили рогатого ради развлечения.

Последней каплей стал громкий сигнал авто, после чего лесной гигант, не раздумывая, бросился таранить тачку его недругов. Судя по комментариям мужиков, машина получила значительные повреждения. И вот надо оно было...

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Метки: Видео   белоярск   встреча   животные   лось   машина   
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2  комментария
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7k
vasilykopkov 7 минут назад
Чёт у меня белый квадрат Немолевича...
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Димка Смола/67 55 минут назад
Козел ты а не олень )))
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