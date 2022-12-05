Квартиросъёмщик⁠⁠, к которому уже пришёл праздник

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При проверке квартиры автор видео выяснил, что проживающей в ней мужчина занимается раздельным сбором мусора. Буквально. Интересная у него однако "диета".
Бутылки отдельно, скорлупа отдельно. Аккуратист!
Похоже, что Coca-Cola ушла с российского рынка прямиком в эту квартиру. Причина подорожания яиц тоже становится понятна.
Присутствует ненормативная лексика.
Присутствует ненормативная лексика.
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