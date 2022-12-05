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Квартиросъёмщик⁠⁠, к которому уже пришёл праздник

Квартиросъёмщик⁠⁠, к которому уже пришёл праздник

Автор:
05 декабря 2022 11:04
Метки: Coca-Cola   Прикол   видео   квартира   люди   мусор   срач   
739
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1
При проверке квартиры автор видео выяснил, что проживающей в ней мужчина занимается раздельным сбором мусора. Буквально. Интересная у него однако "диета".

Бутылки отдельно, скорлупа отдельно. Аккуратист!

Похоже, что Coca-Cola ушла с российского рынка прямиком в эту квартиру. Причина подорожания яиц тоже становится понятна.

Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Coca-Cola   Прикол   видео   квартира   люди   мусор   срач   
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6  комментариев
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18k
anpetrof 48 минут назад
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5k
Компьютер DELL монитором 38 секунд назад
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2k
Dema 11 минут назад
Чушпан е@аный я б прям там его убил бы на х@й.
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26k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Так а в чем проблема?Пока сьемщик там проживает,это его личное дело.А вот когда он будет выходить из квартиры и возвращать хозяину,тогда совсем другая ситуация.
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16k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Он что там газ кишечный добывал в промышленных объемах,или хотел начать ссать в банки?!
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5k
jfk 41 минуту назад
Странная у чела диета
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Alex Chebrikov

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