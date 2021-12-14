Воспитание: баскетболист убрал мусор за своим психованным одноклубником

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Игрок баскетбольной команды Houston Cougars был настолько расстроен поражением, что опрокинул мусорный бак. Его одноклубник Джамал Шед заметил это и собрал мусор обратно.
Когда не умеешь проигрывать.
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Метки: баскетбол баскетболист видео воспитание люди мусор спорт
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