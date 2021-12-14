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Воспитание: баскетболист убрал мусор за своим психованным одноклубником

Воспитание: баскетболист убрал мусор за своим психованным одноклубником (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2021 08:20
Сообщество : Спорт
Метки: баскетбол   баскетболист   видео   воспитание   люди   мусор   спорт   
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Игрок баскетбольной команды Houston Cougars был настолько расстроен поражением, что опрокинул мусорный бак. Его одноклубник Джамал Шед заметил это и собрал мусор обратно.
Когда не умеешь проигрывать.

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Метки: баскетбол   баскетболист   видео   воспитание   люди   мусор   спорт   
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