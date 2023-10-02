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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 783 поста • 41 подписчик подписаться
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На складе WB в Электростали на работника упал огромный ящик с товаром

На складе WB в Электростали на работника упал огромный ящик с товаром

Автор:
02 октября 2023 09:59
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Wildberries   Видео   ЧП   люди   склад   сломан позвоночник   техника безопасности   электросталь   
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Мужчина выжил, однако получил серьезную травму позвоночника. Ему сделали операцию, однако есть вероятность, что он останется инвалидом.

Wildberries совместно с Государственной инспекцией труда проводит расследование инцидента на предмет нарушения техники безопасности и обеспечения охраны труда.


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Метки: Wildberries   Видео   ЧП   люди   склад   сломан позвоночник   техника безопасности   электросталь   
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7  комментариев
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6k
V2.Smirnov 56 минут назад
Ролик "Оператор погрузчика Клаус" должен быть обязателен к просмотру. Если другими путями правила техники безопасности не доходят.
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1k
Засланный 14 минут назад
WB – это одна сплошная жуть и обман.
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76k
Viktor Час назад
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7k
Кружок Час назад
Гофра?
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64
Ultima Yata Кружок Час назад
У всех своя гофра
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