На складе WB в Электростали на работника упал огромный ящик с товаром

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Мужчина выжил, однако получил серьезную травму позвоночника. Ему сделали операцию, однако есть вероятность, что он останется инвалидом.
Wildberries совместно с Государственной инспекцией труда проводит расследование инцидента на предмет нарушения техники безопасности и обеспечения охраны труда.
Внимание! Данное видео содержит сцены далеко не для слабонервных!
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