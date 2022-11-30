Любитель пива, который не любит убирать за собой

FISHKINET
Праздник к нам приходит! Праздник к нам приходит! Самый массовый тюремный бунт в России: почему он произошел и как его удалось остановить Самый массовый тюремный бунт в России: почему он произошел и как... Феномен "Спящего пророка" Эдгара Кейси и его предсказания Феномен "Спящего пророка" Эдгара Кейси и его предсказания "Мы в Казахстане живем, а не в России": завуч прилюдно отчитала и пообещала уволить учительницу из-за низкой оценки своей племянницы "Мы в Казахстане живем, а не в России": завуч прилюдно отчитала и... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки В Париже эко-активисты перегородили дорогу, но водители не растерялись и расшвыряли их как мешки с картошкой В Париже эко-активисты перегородили дорогу, но водители не... Скульптор-самоучка высек из камня подарок на День матери Скульптор-самоучка высек из камня подарок на День матери «Арктическая база» без современных технологий: как живут оленеводы «Арктическая база» без современных технологий: как живут оленеводы 30 необычных старинных вещей, которыми поделились в сети их владельцы 30 необычных старинных вещей, которыми поделились в сети их владельцы Ретро-комиксы о неунывающей девушке, к которой ревновала своего мужа жена художника Ретро-комиксы о неунывающей девушке, к которой ревновала своего... Отвешивайте правильно: всё о комплиментах Отвешивайте правильно: всё о комплиментах Трогательное воссоединение детеныша шимпанзе с мамой Трогательное воссоединение детеныша шимпанзе с мамой Несломленный и щедрый душой: Фредди сделал подарки на Рождество, которое сам уже не увидел Несломленный и щедрый душой: Фредди сделал подарки на Рождество,... Знаковые победы Александра Васильевича Суворова Знаковые победы Александра Васильевича Суворова Озорной кот испытал на прочность нервы хозяйки Озорной кот испытал на прочность нервы хозяйки 30 фото из молодости знаменитостей, которых все знают пожилыми 30 фото из молодости знаменитостей, которых все знают пожилыми Продолжаем барражировать соцсети Продолжаем барражировать соцсети Йожика картинки. Выпуск 249 Йожика картинки. Выпуск 249 На турнире ММА в Хабаровске боец из Средней Азии кинулся на судью, а потом его группа поддержки попыталась устроить массовую драку На турнире ММА в Хабаровске боец из Средней Азии кинулся на судью,...
Главная > Видео
Любитель пива, который не любит убирать за собой

Любитель пива, который не любит убирать за собой

Автор:
30 ноября 2022 08:31
Метки: банки   видео   квартира   люди   мусор   пиво   срач   
298
1
1
Мужчина наведался в квартиру к парню, который очень любит пиво. Однако герой видео не привык убирать за собой мусор.

Попил пивка

В гостях у любителя пива, который не привык убирать за собой мусор. Уютненько!

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: банки   видео   квартира   люди   мусор   пиво   срач   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Инквизитор РФ 19 минут назад
Это не любитель пива. Это епаное животное, хуже свиньи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 8 минут назад
это товарищи лютый ппц...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Андрей Ма-С 12 минут назад
это за какой срок он столько выпил и выкурил??????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Аарон Чупа 21 минуту назад
Явно психическое отклонение. Нормальный человек не может так жить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vlamir 24 минуты назад
Да какой он любитель пива? Он коллекционер пустых банок от пива!
Настоящий любитель - ПИВО уважает! Пьет его из красивого бокала или кружки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
dima423 Полчаса назад
я так понимаю он эту хату еще и снимает... бедные хозяева)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Колорад Час назад
Там котик в конце? Сразу видно добрый человек, хоть и пьющий :D
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

829868



Другие посты автора
Популярное
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Обожаю поезда: душевные ситуации и истории, которыми поделились пользователи соцсетей
Обожаю поезда: душевные ситуации и истории, которыми поделились пользователи соцсетей
Набирающие популярность
В Шотландии футболистам запретят бить по мячу головой накануне и на следующий день после матча
В Шотландии футболистам запретят бить по мячу головой накануне и на следующий день...
Крохотуля
Крохотуля
Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сколько тебе лет?

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#Жизнь#автомобили#авто аварии#в мире#кино#Реакция#маразм
#Юмор#интересное#люди#история#дтп#автомир#Еда#позитив#Россия#авария дня
#интересно#животные#подборка#аварии#картинки#Приколы#забавно#улыбнуло#фильм#криминал
Праздник к нам приходит! Праздник к нам приходит! И выпил, и закусил: фанат бейсбола использовал сосиску в качестве трубочки И выпил, и закусил: фанат бейсбола использовал сосиску в качестве трубочки Эффектный взрыв пивной кеги попал на видео Эффектный взрыв пивной кеги попал на видео Жительница Тюмени оставляет пакеты с мусором в шкафчиках в магазине Жительница Тюмени оставляет пакеты с мусором в шкафчиках в магазине Эффектный взрыв пивного кега в уфимском дворе попал на видео Эффектный взрыв пивного кега в уфимском дворе попал на видео Воспитание: баскетболист убрал мусор за своим психованным одноклубником Воспитание: баскетболист убрал мусор за своим психованным одноклубником

На что жалуетесь?

Вернуться