Любитель пива, который не любит убирать за собой

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Мужчина наведался в квартиру к парню, который очень любит пиво. Однако герой видео не привык убирать за собой мусор.
Попил пивка
В гостях у любителя пива, который не привык убирать за собой мусор. Уютненько!
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