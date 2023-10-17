«Пока не рассчитаются, я не встану»: кассир не выпускала людей из магазина

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В Авроре на Глушко женщина взяла в заложники посетителей и закрыла дверь магазина из-за того, что один из них отказался оплачивать разбитый товар.
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Статья 493 ГК РФ "Форма договора розничной купли-продажи": "... договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. ..."
ВЫ НЕ ОБЯЗАНЫ ПЛАТИТЬ ЗА СЛУЧАЙНО РАЗБИТЫЙ ТОВАР.
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