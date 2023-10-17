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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 830 постов • 42 подписчика подписаться
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«Пока не рассчитаются, я не встану»: кассир не выпускала людей из магазина

«Пока не рассчитаются, я не встану»: кассир не выпускала людей из магазина

Автор:
17 октября 2023 09:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   конфликт   люди   магазин   продавец   разбитый товар   товар   
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В Авроре на Глушко женщина взяла в заложники посетителей и закрыла дверь магазина из-за того, что один из них отказался оплачивать разбитый товар.

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Метки: Видео   конфликт   люди   магазин   продавец   разбитый товар   товар   
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14  комментариев
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2k
rudenkov 2 часа назад
Момент передачи вещи имеет важное значение в договоре купли-продажи. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда, в соответствии с законом, продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю. До этого момента все риски, связанные со случайной гибелью или повреждением товара, лежат на собственнике данного товара, т.е. на продавце.
Статья 493 ГК РФ "Форма договора розничной купли-продажи": "... договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. ..."
ВЫ НЕ ОБЯЗАНЫ ПЛАТИТЬ ЗА СЛУЧАЙНО РАЗБИТЫЙ ТОВАР.
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1k
Михаил 21 минуту назад
Так это не Россия. Там деньги не наши, а я в России живу, поэтому такая бытовуха из другой страны мне не интересна.
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1k
Руслана Тарасова 45 минут назад
Как гласит интернет, это магазин серия "Таврiя В" в Одессе, на улице академика Глушко 29а
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24k
ЦСКА Час назад
А где находится "Аврора на Глушко"??
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37k
russger Час назад
Судя по плавающим буквам, это хохлостан. Не ищите логики в этом видео.
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14k
Antique computer 2 часа назад
А что , никто не позвонил в полицию и не заявил, что его взяли в заложники? Как-то неинтересно.
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7k
Roman 2 часа назад
Все дуры.
В полицию надо звонить, а не видосик снимать.
Десяток вызовов с одного адреса и вопрос за пять минут решится.
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4k
Денис 2 часа назад
Надо было выбивать и всё.
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