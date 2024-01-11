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Доскакалась: продавщица, прыгая на стремянке, недооценила свой вес

Доскакалась: продавщица, прыгая на стремянке, недооценила свой вес

Автор:
11 января 2024 08:40
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   лестница   люди   магазин   падение   продавец   стремянка   фиаско   
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Работница сетевого магазина прославилась в Сети, когда, расставляя на полке алкогольную продукцию, проверила на прочность лестницу-стремянку.

Женщина довольно-таки не хрупкой комплекции, забравшись на алюминиевую стремянку, вдруг решила переместиться не спускаясь вниз.


Но лестница, явно не рассчитанная на такой вес, подломилась и главная героиня забавного сюжета совершила мягкую посадку на свою пятую точку.

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Метки: Видео   лестница   люди   магазин   падение   продавец   стремянка   фиаско   
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6  комментариев
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18k
Голос Вселенной 44 минуты назад
Нууу... мелочь...
Я рассчитывал бой бутылок увидеть...
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6k
мемфрид 3 минуты назад
Не знал, что бегемоты прыгать умеют)
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14
ya da 10 минут назад
Думал в полки с бухлом улетит, а тут такое себе
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7k
V2.Smirnov 13 минут назад
Ей сильно повезло. Стремянка намного дешевле этой витрины.
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40k
jonnyD 18 минут назад
Эта лестница на 150 кг рассчитана , у меня такая 12 лет уже ...
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