Доскакалась: продавщица, прыгая на стремянке, недооценила свой вес

Женщина довольно-таки не хрупкой комплекции, забравшись на алюминиевую стремянку, вдруг решила переместиться не спускаясь вниз.

Но лестница, явно не рассчитанная на такой вес, подломилась и главная героиня забавного сюжета совершила мягкую посадку на свою пятую точку.