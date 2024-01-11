Доскакалась: продавщица, прыгая на стремянке, недооценила свой вес

1196
1
1
Работница сетевого магазина прославилась в Сети, когда, расставляя на полке алкогольную продукцию, проверила на прочность лестницу-стремянку.
Женщина довольно-таки не хрупкой комплекции, забравшись на алюминиевую стремянку, вдруг решила переместиться не спускаясь вниз.
Но лестница, явно не рассчитанная на такой вес, подломилась и главная героиня забавного сюжета совершила мягкую посадку на свою пятую точку.
Источник:
Ссылки по теме:
- Дебоширка в Сочи вышибла стеклянную дверь магазина, рассердившись на замечание продавца
- Продавец круглосуточного магазина в Петербурге напал на девушку, просившую не шуметь по ночам
- Пёс едва не погиб из-за зажатого лифтом поводка
- Допрыгались: внезапное падение женщин в яму попало на видео
- Рабочий снял зрелищное падение экскаватора в реку
Новости партнёров
реклама
Я рассчитывал бой бутылок увидеть...