Женщина захватила пункт выдачи Wildberries, чтобы вернуть 75 000 рублей за купленные её дочерью товары

Татьяна заметила странные списания ещё весной, когда её дочь заказала телефона матери игрушек и прочих вещей — девочка набирала в день по 15 позиций. Несогласованный шоппинг Татьяна раскрыла, когда часть вещей на 30 000 рублей приехали в пункт выдачи. Женщина отказалась и заплатила за возврат 3000, но вот судьба остальных покупок и возврата денег за них осталось неизвестной.
Женщина пять месяцев разбиралась со службой поддержки, но та, с её слов, бросала трубки и отказывалась говорить. Отчаявшись Татьяна взяла дочку и устроила захват пункта выдачи: заблокировала двери, чуть не разнесла ноутбук и заставила 18-летнего менеджера решить её проблемы. В итоге прибывшая полиция час уговаривала Татьяну одуматься. Теперь сотрудники разбираются, что делать с ситуацией.
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Когда родители отдают ребенка смартфону, чтобы он не мешался, это в равной степени, что они сдали его в интернат. Младшее поколение не то что не видит родителей, а хуже того - видит их пофигизм в свою строну. И они становятся чужими, но обязательствами друг к другу.
Обе идиотки