Женщина захватила пункт выдачи Wildberries, чтобы вернуть 75 000 рублей за купленные её дочерью товары

Татьяна заметила странные списания ещё весной, когда её дочь заказала телефона матери игрушек и прочих вещей — девочка набирала в день по 15 позиций. Несогласованный шоппинг Татьяна раскрыла, когда часть вещей на 30 000 рублей приехали в пункт выдачи. Женщина отказалась и заплатила за возврат 3000, но вот судьба остальных покупок и возврата денег за них осталось неизвестной.