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Женщина захватила пункт выдачи Wildberries, чтобы вернуть 75 000 рублей за купленные её дочерью товары

Женщина захватила пункт выдачи Wildberries, чтобы вернуть 75 000 рублей за купленные её дочерью товары

Автор:
25 ноября 2023 11:02
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Видео   велбарис   возврат   клиентка   конфликт   люди   спор   товар   
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Татьяна заметила странные списания ещё весной, когда её дочь заказала телефона матери игрушек и прочих вещей — девочка набирала в день по 15 позиций. Несогласованный шоппинг Татьяна раскрыла, когда часть вещей на 30 000 рублей приехали в пункт выдачи. Женщина отказалась и заплатила за возврат 3000, но вот судьба остальных покупок и возврата денег за них осталось неизвестной.

Женщина пять месяцев разбиралась со службой поддержки, но та, с её слов, бросала трубки и отказывалась говорить. Отчаявшись Татьяна взяла дочку и устроила захват пункта выдачи: заблокировала двери, чуть не разнесла ноутбук и заставила 18-летнего менеджера решить её проблемы. В итоге прибывшая полиция час уговаривала Татьяну одуматься. Теперь сотрудники разбираются, что делать с ситуацией.

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Метки: Видео   велбарис   возврат   клиентка   конфликт   люди   спор   товар   
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20  комментариев
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25k
ЦСКА 2 часа назад
А мне до сих пор иногда задают идиотский вопрос: Нахера ты телефон блокируешь??
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22k
BiZ 3 минуты назад
все правильно сделала. ребенок вернуть не может, остается продавец)
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57k
dima423 9 минут назад
Мля так это еще и дочка рядом с ней стоит... я думал там ребенок года 2-3, а тут сука лосиха с нее ростом!))) В биореактор обеих однозначно)
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37k
Алексей 13 минут назад
Пора уже поговорки осовременить - Два дебила это сила - теперь будут Два дебила и вайлбериз)
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57k
dima423 13 минут назад
Епанутая тупая хабалка! Мозга ноль, дочка такая же как мамаша... И эти тупые животные постоянно доставляют проблемы окружающим из-за взрывоопасного сочетания тупости и наглости)
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60k
Олег 24 минуты назад
Вообще на этой помойке нельзя ничего покупать
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16k
Совранский Полчаса назад
Пока Вы не разберетесь с МОЕЙ проблемой! (с) - а проблема стоит рядом и молчит) Зачем приходила? могла дома решить проблемы свои.
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17k
Majul 52 минуты назад
Тупая курица. Печально, что именно такие рожают как не в себя. Овца безмозглая, теперь еще и присядет.
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3k
kuchipachi Час назад
У меня дочери 10 лет. У неё свой личный кабинет в вб и своя детская карта, привязанная к этому кабинету. Деньги контролирует жена, и на её карте не бывает много денег, что позволяет держать под контролем её покупки. Но в тоже время у ребёнка есть возможность выбирать товары, покупать их, удовлетворяя свои маленькие хотелки. И когда действительно ей что-то надо, она просит перевести ей нужную сумму, если не хватает своих денег. А свои телефоны мы уже давно заблокировали от неё)
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4k
poбт Час назад
тупая 3.14зда не отдупляет, что пункты выдачи это не вайлбериз\озон\маркет, а частные ИПэшки которые ей ни*ху*я не должны
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16k
GROMOZEKA Час назад
Я так погляжу дочка вся в мать.
Обе идиотки
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9k
Бритва 2 часа назад
чё-то многовато новостей об этом wildberries
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