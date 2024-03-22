Продавец напал на покупателя, снимавшего просроченный товар

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В Красноярском крае мужчина купил в магазине энергетический напиток. Автор видео осушил бутылку и заметил, что срок годности у напитка истёк. Он пошёл в магазин чтобы разобраться и столкнулся с конфликтным продавцом.
В Дудинке мужчина снимал бутылки с просроченным энергетиком в магазине, когда на него налетел продавец. Сотрудник торговой точки начал выгонять мужчину.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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