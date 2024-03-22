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Продавец напал на покупателя, снимавшего просроченный товар

Продавец напал на покупателя, снимавшего просроченный товар

Автор:
22 марта 2024 08:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   конфликт   магазин   продавец   просроченные продукты   энергетик   
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В Красноярском крае мужчина купил в магазине энергетический напиток. Автор видео осушил бутылку и заметил, что срок годности у напитка истёк. Он пошёл в магазин чтобы разобраться и столкнулся с конфликтным продавцом.

В Дудинке мужчина снимал бутылки с просроченным энергетиком в магазине, когда на него налетел продавец. Сотрудник торговой точки начал выгонять мужчину.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   конфликт   магазин   продавец   просроченные продукты   энергетик   
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6  комментариев
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7k
yahaomsk Час назад
сжечь магазин вместе с бабуином
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144
tttyyyy 9 минут назад
Полицию то дождался?) и надо адресочек блогерам слить - чтобы протролили чурбана)
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435
ApolloOne 17 минут назад
Опять нерусь. Вообще не вылазят из своего средневековья. Назад в горы овец пасти.
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14k
кот базилий 51 минуту назад
Если он напал, срок годности увеличился. Вот как за хозяйское добро заботу проявляют, наверно премию ждет теперь
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11k
Zемляк Час назад
Продавец нашел себе проблему.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3579 постов (3485 в горячем)

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