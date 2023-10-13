Охранник бутика сбежал во время ограбления

1001
1
1
Несколько чернокожих лутеров зашли в магазин "Gucci" в калифорнийском Сан-Хосе и стащили сумочек на 50 тысяч долларов. Охранник бутика особо не препятствовал ограблению, а под конец убежал.
Источник:
Ссылки по теме:
- Неудачное ограбление кафе в Бразилии
- Попытка вооружённого ограбления в Эквадоре попала на видео
- Мужчина с пакетом на голове попытался ограбить магазин
- Типичные кадры с камер наблюдения магазина из Финляндии
- Вооруженный мужчина с сумкой доставщика еды ограбил ювелирный магазин
Метки: Gucci Видео Лутеры негр ограбление охранник чернокожие
Новости партнёров
реклама