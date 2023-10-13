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Охранник бутика сбежал во время ограбления

Охранник бутика сбежал во время ограбления

Автор:
13 октября 2023 10:58
Сообщество : Криминал
Метки: Gucci   Видео   Лутеры   негр   ограбление   охранник   чернокожие   
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Несколько чернокожих лутеров зашли в магазин "Gucci" в калифорнийском Сан-Хосе и стащили сумочек на 50 тысяч долларов. Охранник бутика особо не препятствовал ограблению, а под конец убежал.

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Метки: Gucci   Видео   Лутеры   негр   ограбление   охранник   чернокожие   
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4  комментария
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ruslan d Час назад
А что он должен был сделать ?
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Михаил Гривин 9 минут назад
Бутиков много, а он у мамы один
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