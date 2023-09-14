Вооруженный мужчина с сумкой доставщика еды ограбил ювелирный магазин

Мужчина с сумкой курьера вошел в магазин, достал пистолет, направил на продавцов и забрал украшения, после чего скрылся.

Дерзкого похитителя все еще не нашли.

- Сотрудниками полиции Адыгеи в настоящее время организован весь комплекс неотложных мероприятий по розыску подозреваемого, совершившего разбойное нападение на один из ювелирных салонов, расположенных в городе Майкопе, - рассказали в пресс-центре МВД по Республике Адыгея.

Сейчас правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия.

- К раскрытию данного дерзкого преступления министром внутренних дел по Республике Адыгея генерал-майором полиции Олегом Безсмельницыным незамедлительно были подключены и работают наиболее опытные оперативники и криминалисты ведомства, - заявили в пресс-служба МВД по Республике Адыгея.