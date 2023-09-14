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Вооруженный мужчина с&nbsp;сумкой доставщика еды ограбил ювелирный магазин

Вооруженный мужчина с сумкой доставщика еды ограбил ювелирный магазин

Автор:
14 сентября 2023 08:17
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Майкоп   адыгея   грабитель   криминал   ограбление   сумка   
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13 сентября в ювелирном салоне в Майкопе произошло ограбление. Неизвестный мужчина с курьерской сумкой на плечах зашёл в помещение и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал от продавцов выдать ему ювелирные украшения.

Мужчина с сумкой курьера вошел в магазин, достал пистолет, направил на продавцов и забрал украшения, после чего скрылся.

Дерзкого похитителя все еще не нашли.

- Сотрудниками полиции Адыгеи в настоящее время организован весь комплекс неотложных мероприятий по розыску подозреваемого, совершившего разбойное нападение на один из ювелирных салонов, расположенных в городе Майкопе, - рассказали в пресс-центре МВД по Республике Адыгея.

Сейчас правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия.

- К раскрытию данного дерзкого преступления министром внутренних дел по Республике Адыгея генерал-майором полиции Олегом Безсмельницыным незамедлительно были подключены и работают наиболее опытные оперативники и криминалисты ведомства, - заявили в пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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Метки: Видео   Майкоп   адыгея   грабитель   криминал   ограбление   сумка   
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6  комментариев
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14k
котегRUS 2 часа назад
стопудово он тут был совсем недавно.. и без маски
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10k
Борис Карабанов 20 минут назад
Я думал, что третья девушка сейчас выйдет из подсобки и всадит в грабителя всю обойму. Не, не Бразилия.
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2k
Алексей Гулевич 21 минуту назад
3 деваха уже ушла и наверное 5 часов дозванивалась в 02
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30k
Григорий Полчаса назад
Наверняка коренной москвич приехал в Адыгею, устроился в Яндекс Еду, заработал как и обещали кучу денег, а после пошел на грабеж.
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76k
Viktor Час назад
Вот что значит экономить на охране!
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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