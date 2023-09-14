Вооруженный мужчина с сумкой доставщика еды ограбил ювелирный магазин

13 сентября в ювелирном салоне в Майкопе произошло ограбление. Неизвестный мужчина с курьерской сумкой на плечах зашёл в помещение и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал от продавцов выдать ему ювелирные украшения.
Мужчина с сумкой курьера вошел в магазин, достал пистолет, направил на продавцов и забрал украшения, после чего скрылся.
Дерзкого похитителя все еще не нашли.
- Сотрудниками полиции Адыгеи в настоящее время организован весь комплекс неотложных мероприятий по розыску подозреваемого, совершившего разбойное нападение на один из ювелирных салонов, расположенных в городе Майкопе, - рассказали в пресс-центре МВД по Республике Адыгея.
Сейчас правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия.
- К раскрытию данного дерзкого преступления министром внутренних дел по Республике Адыгея генерал-майором полиции Олегом Безсмельницыным незамедлительно были подключены и работают наиболее опытные оперативники и криминалисты ведомства, - заявили в пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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