Неудачное ограбление кафе в Бразилии

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В Бразилии четверо мужчин решили ограбить кафе. Они ворвались на территорию заведения и стали требовать у клиентов деньги и другие ценности. Однако они не подозревали, что одним из посетителей окажется офицер военной полиции.
Полицейский выждал момент и несколько раз выстрелил в одного их преступников. Этого хватило, чтобы обратить подельников грабителя в бегство.
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Ой, а шо случилось ганстреры ?- он не договорил.