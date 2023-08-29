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Неудачное ограбление кафе в Бразилии

Неудачное ограбление кафе в Бразилии

Автор:
29 августа 2023 08:49
Сообщество : Криминал
Метки: Бразилия   Видео   криминал   люди   ограбление   полиция   
3155
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В Бразилии четверо мужчин решили ограбить кафе. Они ворвались на территорию заведения и стали требовать у клиентов деньги и другие ценности. Однако они не подозревали, что одним из посетителей окажется офицер военной полиции.

Полицейский выждал момент и несколько раз выстрелил в одного их преступников. Этого хватило, чтобы обратить подельников грабителя в бегство.

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Метки: Бразилия   Видео   криминал   люди   ограбление   полиция   
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22  комментария
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115k
parallax 2 часа назад
Всю обойму всадил, чтобы не мучился. ))
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Aleksei 11 минут назад
мне нравятся такие видосы.
главное,что б порядочные граждане не пострадали.
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84
Абвгд Еёжзиклмн Полчаса назад
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1
GranVasya Абвгд Еёжзиклмн 18 минут назад
В Бразилии так много диких обиззян)))
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427
Человек Наблюдающий Полчаса назад
Маньячина =)) Разрядил ствол =))))
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−2
жуй Полчаса назад
убили билли , вот
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7k
Vladimir 41 минуту назад
Сильно подозреваю, что красной кепке доктор уже не потребуется.
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17k
Сергей 46 минут назад
Какая насыщенная жизнь в Бразилии!:)) Вчера перестрелка была, сегодня!:))
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1k
Икра ежа 52 минуты назад
А точно у клиентов требовали деньги и ценности?
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6k
мемфрид 59 минут назад
Вот у них там реально - дикий запад
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1k
Лимонадный Джо Час назад
А хороша это вещь - пистолет за поясом в нужный момент!
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11k
Владимир Час назад
Не ходите, дети, в Бразилию гулять..
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2k
Оксид Бетона Час назад
В маске хорошо сиганул через прилавок. Спортсмен, видать.
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77
Кос Борис Карабанов 39 минут назад
Соглашусь
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16k
Совранский 2 часа назад
Валера, твой выход. (с)
Ой, а шо случилось ганстреры ?- он не договорил.
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16k
Мистер Фикс 2 часа назад
Молодец, одного вальнул
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