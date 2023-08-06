В московском метро пассажирка заподозрила чернокожего мужчину в краже ребёнка, потому что его дочь — белая

1241
1
1
Алан — бразилец, 13 лет живет в Москве и работает преподавателем по танцам, а ещё воспитывает дочь с русской девушкой — Евгенией.
На днях мужчина поехал с ребёнком в Парк Горького. Однако в метро на семью напала женщина - она обвинила Алана в краже девочки.
Дама заявила, что подросток с белой кожей и не может быть его дочерью. Кроме того, она обратила внимание, что девочка без обуви.
Алана защитили очевидцы: "Какая вам разница? Посмотрите вниз, там обувь ребёнка". Молодой отец рассказал, что в Москве с подобным столкнулся в первый раз.
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Новости партнёров
реклама
Ведь, если бы оказалось, что тетка права, ее поступок бы назвали «неравнодушный гражданин».
А так будут просто высмеивать.
Такое вот лицемерие, ребятки
А может ты сам тупорез, которому плевать на всех вокруг, кроме своего туловища?