В московском метро пассажирка заподозрила чернокожего мужчину в краже ребёнка, потому что его дочь — белая

На днях мужчина поехал с ребёнком в Парк Горького. Однако в метро на семью напала женщина - она обвинила Алана в краже девочки.

Дама заявила, что подросток с белой кожей и не может быть его дочерью. Кроме того, она обратила внимание, что девочка без обуви.

Алана защитили очевидцы: "Какая вам разница? Посмотрите вниз, там обувь ребёнка". Молодой отец рассказал, что в Москве с подобным столкнулся в первый раз.