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В московском метро пассажирка заподозрила чернокожего мужчину в краже ребёнка, потому что его дочь — белая

В московском метро пассажирка заподозрила чернокожего мужчину в краже ребёнка, потому что его дочь — белая

Автор:
06 августа 2023 09:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Метро   больные люди   кража ребенка   негр   расизм   цвет кожи   
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Алан — бразилец, 13 лет живет в Москве и работает преподавателем по танцам, а ещё воспитывает дочь с русской девушкой — Евгенией.

На днях мужчина поехал с ребёнком в Парк Горького. Однако в метро на семью напала женщина - она обвинила Алана в краже девочки.


Дама заявила, что подросток с белой кожей и не может быть его дочерью. Кроме того, она обратила внимание, что девочка без обуви.


Алана защитили очевидцы: "Какая вам разница? Посмотрите вниз, там обувь ребёнка". Молодой отец рассказал, что в Москве с подобным столкнулся в первый раз.

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Метки: Видео   Метро   больные люди   кража ребенка   негр   расизм   цвет кожи   
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19  комментариев
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6k
Умница-красавица Час назад
У белой женщины черный ребёнок!
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Горожанин 7 минут назад
Бабка - молодец! Если человек при любой ситуации делает сторис - он явно больной. Ребенок в опасности.
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8k
Сфинктер Андропова 18 минут назад
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244
Фома Полчаса назад
Вроде кондиционер в вагоне, лето, рановато для осене-весеннего психоза.
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8k
Роман 38 минут назад
А чего расистка сразу? Бабка проявила гражданскую бдительность. Столько лет в России живет и не знает, что у нас вся безопасность страны вот держится на таких бабках!
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Александр Роман Полчаса назад
Она не расистка а просто [мат] подобные бабки это [мат] и для семьи и для соседей
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K7OO 52 минуты назад
Ситуация скользкая. Ведь в результате разборок может выясниться, что это действительно не его дочь, о чем он даже не догадывался.
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7k
vitenok Час назад
Москва - город поехавших крыш. Там шизанутые на каждом углу.
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14k
GROMOZEKA Час назад
Интересно будет почитать местные мнения.
Ведь, если бы оказалось, что тетка права, ее поступок бы назвали «неравнодушный гражданин».
А так будут просто высмеивать.
Такое вот лицемерие, ребятки
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307
данила беринский GROMOZEKA Полчаса назад
в чем тетка права? ты такой же тупой как она и не понимаешь, что ребенок бывает не родным?
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