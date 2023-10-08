В Нижнем Новгороде мужчина ограбил магазин при помощи куска горящего картона

Необычное ограбление произошло в супермаркете на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде. Мужчина с листом картона и зажигалкой подошёл к кассе и потребовал денег. Когда сотрудница магазина попыталась его выгнать, тот поджог картон и принялся им размахивать, угрожая устроить пожар.





Поначалу кассира это не сильно испугало и она продолжила отмахиваться от грабителя. Однако кjulf лист разгорелся и возник реальный риск возникновения пожара, женщина пошла на уступки и отдала деньги из кассы. Вместе с ними преступник взял газировку, жвачку, сигареты и скрылся в ночи. Но ненадолго. Его задержали через несколько часов по горячим следам.