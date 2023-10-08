Грабитель совсем недавно вышел из колонии. Видимо, соскучился по местам не столь отдалённым.
Необычное ограбление произошло в супермаркете на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде. Мужчина с листом картона и зажигалкой подошёл к кассе и потребовал денег. Когда сотрудница магазина попыталась его выгнать, тот поджог картон и принялся им размахивать, угрожая устроить пожар.
Поначалу кассира это не сильно испугало и она продолжила отмахиваться от грабителя. Однако кjulf лист разгорелся и возник реальный риск возникновения пожара, женщина пошла на уступки и отдала деньги из кассы. Вместе с ними преступник взял газировку, жвачку, сигареты и скрылся в ночи. Но ненадолго. Его задержали через несколько часов по горячим следам.
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В ходе разбирательств, выяснилось, что 41-летний местный житель уже имел судимости за воровство и незаконный оборот наркотиков. И всего несколько дней назад он вышел из колонии. Но тюрьма, судя по всему, его не исправила, в обществе он жить так и не научился или, вероятно, не захотел. Теперь горе=грабителю грозит ещё один срок — до семи лет лишения свободы.
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