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В Оренбургской области, вооруженный ножом парень, пытался ограбить магазин, но был задержан очевидцами

В Оренбургской области, вооруженный ножом парень, пытался ограбить магазин, но был задержан очевидцами (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2022 09:06
Метки: видео   грабеж   кража   магазин   неадекват   ограбление   
606
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В селе Тоцкое мужчина с ножом напал на один из продуктовых магазинов. Он взял из кассы 18 550 рублей и прихватил с полки две бутылки водки. При этом нападавший порезался сам и залил кровью торговый зал.

Источник:

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Метки: видео   грабеж   кража   магазин   неадекват   ограбление   
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5  комментариев
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83k
Павел 3 часа назад
Надо было лопатой обработать
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18k
Александр Час назад
Какая экспрессия, пока смотрел, такси вызвал до магазина. Такой талант в озвучке персонажей пропадает... Чиста Соловей-разбойник.
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−94
Thomsen 2 часа назад
Захватывающий ролик, держит в напряжении все 52 секунды хронометража. Мастерский монтаж, новаторская вертикальная съёмка, сюжетная новизна. Исключительный хичкоковский саспенс - обрыв на том моменте, когда один из персонажей должен вот-вот ох*ярить антагониста лопатой, но этого ... не происходит. Режиссёр как бы приглашает зрителя к сценарной коллаборации, оставляя за ним право на закадровый сиквел. Предсказываю миллиард просмотров к концу дня! Я думаю, что в скором времени мы будем свидетелями рождения новой "тоцкой школы" короткого метра. Если, конечно, они там не сопьются и не перепи*дят друг друга лопатами.
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12k
Konstantin 2 часа назад
Нарик какой-то. На что он с ножом рассчитывал. Против лопаты по любому нет приема
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