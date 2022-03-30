В Оренбургской области, вооруженный ножом парень, пытался ограбить магазин, но был задержан очевидцами

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В селе Тоцкое мужчина с ножом напал на один из продуктовых магазинов. Он взял из кассы 18 550 рублей и прихватил с полки две бутылки водки. При этом нападавший порезался сам и залил кровью торговый зал.
"Если Росгвардию пришлёте, я глотки начну резать!"
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».
Источник:
АНТИФИШКИ
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