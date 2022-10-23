Ограбление по-нидерландски

Незадачливый грабитель явно не ожидал, что его всей сменой отлупят сетками для фритюра. В драку полез даже хозяин заведения. Доходчиво объяснив, что такое хорошо, а что такое плохо, мужика под белы рученьки передали прибывшей на вызов полиции.

2022-10-23T16:55:39+03:00