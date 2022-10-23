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Ограбление по-нидерландски

Ограбление по-нидерландски

Автор:
23 октября 2022 16:55
Сообщество : Криминал
Метки: Нидерланды   видео   драка   криминал   магазин   ограбление   
1008
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В городе Апелдорн отчаянный налетчик, возомнил себя суперзлодеем и решил ограбить заведение De Gildehof (там продают чипсы).

Источник:

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Метки: Нидерланды   видео   драка   криминал   магазин   ограбление   
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15  комментариев
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7k
GROMOZEKA 3 часа назад
Отфритюрили мерзавца
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20k
ЦСКА 5 минут назад
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3k
Laplander 42 минуты назад
Блин, ну так то опасно было, нож в руке не детский. Хорошо что всё хорошо закончилось, но тем не менее.
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8k
Shtoppi Час назад
Видимо в местный кофешоп что-то забористое завезли, что его на подвиги потянуло ))))))
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2k
poбт Час назад
идеальный баланс
у одного -100 к атаке, у другого -100 к защите

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−25
TRAVEL 24 PRO 2 часа назад
Плохо усну
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61k
google.ru 2 часа назад
тяжелое видео - его даже бить неудобно - несчастное животное..
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4k
Александр 2 часа назад
Укурок долбаный... Видно же, что не в адеквате чел..
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6k
Allmaster 2 часа назад
Он походу под чем то, еле шевелился. И вполне даже забыл что у него нож есть. Наличие ножа я смотрю особо никого не испугало или там тоже отмороженные...
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15k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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26k
Юрьевич 3 часа назад
У него явно какой-то диагноз... он дверь даже с трудом открыл, не сразу сообразив в какую сторону она открывается.
Интересна реакция посетителей. Ну женщины ладно, пугливые, но мужик напротив стойки сдриснул первым.
Интересно, сколько народу не заплатило по счёту.
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