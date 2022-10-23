Ограбление по-нидерландски

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В городе Апелдорн отчаянный налетчик, возомнил себя суперзлодеем и решил ограбить заведение De Gildehof (там продают чипсы).
Вооружившись ножом и для большей солидности надев синий халат и красную маску дьявола, 45-летний местный житель пошёл на "серьёзное дело" - ограбление закусочной. После того как он лихо залез на прилавок, персонал догадался, что это явно не шутка на Хэллоуин.
Незадачливый грабитель явно не ожидал, что его всей сменой отлупят сетками для фритюра. В драку полез даже хозяин заведения.
Доходчиво объяснив, что такое хорошо, а что такое плохо, мужика под белы рученьки передали прибывшей на вызов полиции.
Доходчиво объяснив, что такое хорошо, а что такое плохо, мужика под белы рученьки передали прибывшей на вызов полиции.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Нидерланды видео драка криминал магазин ограбление
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Интересна реакция посетителей. Ну женщины ладно, пугливые, но мужик напротив стойки сдриснул первым.
Интересно, сколько народу не заплатило по счёту.
Без паники спокойно вышел, набрал 911 и придержал дверь выбегающим дамам.
Имхо, так и надо поступать.