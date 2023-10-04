В Москве 15-летнего парня убили за то, что он помешал гопникам переходить дорогу

Сначала подросток потерял сознание, потом его сердце остановилось.
Инцидент произошёл 20 сентября. Двое братьев 14 и 15 лет переходили Лобненскую улицу вместе со своей бабушкой. Им повстречались двое ребят постарше. Один из них - 21-летний житель Иркутска Виталий Губер - оказался кандидатом в мастера спорта по кикбоксингу и обладателем условного срока за кражу и грабёж. Он и привязался к мальчишкам.
Якобы они слишком медленно переходили дорогу и это ему как-то помешало. Возможно, просто искал повод подраться. Сначала ударил младшего брата, потом переключился на старшего и нанёс ему град сокрушительных ударов.
А когда тот упал и потерял сознание, «боец» и его товарищ быстро ретировались.
На место приехала «скорая», врачи диагностировали у ребёнка остановку сердца и ушиб головного мозга. Его откачали и отвезли в реанимацию. Но спасти мальчика так и не удалось - вчера в больнице у парня вновь остановилось сердце. Уже навсегда.
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А Губера задержали. Он признал свою вину и теперь ему светит до 15 лет на зоне по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».
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А можно его в Черный дельфин или Белый лебедь навсегда? По неосторожности?
Кто-то верит, что он исправится и вольётся в общество полезным человеком? 99,9 % что он станет хитрее и жёстче, и скорее всего уже через несколько месяцев после отсидки он будет опять в розыске, но уже за более тяжкие преступления.
чтобы он сдох на зоне.
Соболезнования близким.