FISHKINET
Сообщество Криминал 2223 поста • 357 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
В Москве 15-летнего парня убили за то, что он помешал гопникам переходить дорогу

В Москве 15-летнего парня убили за то, что он помешал гопникам переходить дорогу

Автор:
04 октября 2023 18:22
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   бабушка   гопники   мальчик   подросток   убийство   
3481
1
1

Сначала подросток потерял сознание, потом его сердце остановилось.

Инцидент произошёл 20 сентября. Двое братьев 14 и 15 лет переходили Лобненскую улицу вместе со своей бабушкой. Им повстречались двое ребят постарше. Один из них - 21-летний житель Иркутска Виталий Губер - оказался кандидатом в мастера спорта по кикбоксингу и обладателем условного срока за кражу и грабёж. Он и привязался к мальчишкам.

Якобы они слишком медленно переходили дорогу и это ему как-то помешало. Возможно, просто искал повод подраться. Сначала ударил младшего брата, потом переключился на старшего и нанёс ему град сокрушительных ударов.

А когда тот упал и потерял сознание, «боец» и его товарищ быстро ретировались.

На место приехала «скорая», врачи диагностировали у ребёнка остановку сердца и ушиб головного мозга. Его откачали и отвезли в реанимацию. Но спасти мальчика так и не удалось - вчера в больнице у парня вновь остановилось сердце. Уже навсегда.

А Губера задержали. Он признал свою вину и теперь ему светит до 15 лет на зоне по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Москва   бабушка   гопники   мальчик   подросток   убийство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
39  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Дмитрий 2 часа назад
Пожизненно это уё...ище закрыть и всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
8k
Mauritanien 7 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Владимир Теленков 17 минут назад
чет последнее время читаешь фишки и хочется взяться за топор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
bjjb Владимир Теленков 48 секунд назад
Значит пропаганда работает как положено
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Aleksandr M. 21 минуту назад
Феерично. Т.е. нанеся "град ударов", в ходе которых пацан получил тяжелый сотряс и остановку сердца - за это КМС по кикбоксингу получил "по неосторожности"... Нет слов.

А можно его в Черный дельфин или Белый лебедь навсегда? По неосторожности?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Флоки Полчаса назад
21 год, пусть на фронт отправят. Война это не 15-ти летнего мальчишку забивать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Альф 57 Полчаса назад
Расстрелять эту тварь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Markus Rill 41 минуту назад
Наказание должно быть равнозначно преступлению. Око за око
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
SAndre 43 минуты назад
обладателем условного срока за кражу и грабёж
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
гоша гога 45 минут назад
Вообще такого нельзя отпускать на волю. Он не имеет никакого морального права жить в обществе, а только в клетке. Он без единой причины забрал жизнь ребенка и если это насекомое выпустить он снова убьет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
112
Александр Портениер 49 минут назад
Не до 15 а от 15 лет надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Bobbus Час назад
Мразь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
banzai7 Час назад
Пусть его на зоне 14 лет опускают каждый день, а потом замочат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Михаил Час назад
Я думаю об этом, что Губер далеко поехал чтобы сесть, надо было сразу в Иркутске "жидко обосраться" и оттуда на зону, чего было в Москву ехать, людей калечить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
мемфрид Час назад
Какая неосторожность. Это убийство! Ещё и ребенка избил до смерти.... расстрелять!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43
Настоящий Лёлик мемфрид Час назад
Вот я тоже не понял. Какая неосторожность, если он умышленно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Kucher Час назад
Сейчас 21, если получит и отсидит все 15, выйдет в 36 окончательно оформившейся мразью, прошедшей тюремную "школу" жизни.
Кто-то верит, что он исправится и вольётся в общество полезным человеком? 99,9 % что он станет хитрее и жёстче, и скорее всего уже через несколько месяцев после отсидки он будет опять в розыске, но уже за более тяжкие преступления.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Бу Час назад
тварь!
чтобы он сдох на зоне.
Соболезнования близким.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
390k
Алексей Час назад
надеюсь сдохнет п.и.д.а.р. на зоне
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
ЦСКА 2 часа назад
Выродок вонючий! Что б тебя в зоне, по три раза на дню в дупло шпарили! Кочергой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КолдурасЪ 2 часа назад
В рамках СВО многим раненым требуются кровь, роговица ,органы. Имхо, два идеальных кандидата на раздербан, незачем их в тюрьме вялить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
АнтонПолднев 2 часа назад
Выйдет с зоны окончательно перевоспитанным...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

245852



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Дорожные рабочие нашли послание из прошлого
Дорожные рабочие нашли послание из прошлого
«Смартфон - это героин сегодняшнего дня»: профессор математики объяснил, почему детям нельзя пользоваться гаджетами
«Смартфон - это героин сегодняшнего дня»: профессор математики объяснил, почему детям...
Набирающие популярность в сообществах
Джордж из «Аквариума»
Джордж из «Аквариума»
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Японцы раскупили игровую приставку PlayStation Portal за 15 минут
Японцы раскупили игровую приставку PlayStation Portal за 15 минут
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так, стоп...

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#животные#история#авто аварии#позитив#полиция#подборка#Китай
#машина#автомир#Юмор#интересное#аварии#Автовсячина#США#дети#забавно#новости
#автомобили#в мире#Прикол#ДТП#факты#кино#фильм#Россия#знаменитости#шоу бизнес
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? В Москве пенсионерка пожаловалась полицейским на слёт фанатов фурри, обвинив их в пропаганде ЛГБТ В Москве пенсионерка пожаловалась полицейским на слёт фанатов фурри, обвинив их в пропаганде ЛГБТ СМИ опубликовали видео нападения на московский МФЦ СМИ опубликовали видео нападения на московский МФЦ «Дай сотку, тварь»: в Москве подростки оскорбили бабушку, а потом им стало стыдно «Дай сотку, тварь»: в Москве подростки оскорбили бабушку, а потом им стало стыдно Полиция Москвы задержала подростка, ради хайпа издевавшегося над котами в прямом эфире Полиция Москвы задержала подростка, ради хайпа издевавшегося над котами в прямом эфире В Москве 17-летний подросток купил машину, а через три недели сбил женщину на огромной скорости В Москве 17-летний подросток купил машину, а через три недели сбил женщину на огромной скорости

На что жалуетесь?

Вернуться