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«Дай сотку, тварь»: в Москве подростки оскорбили бабушку, а потом им стало стыдно

«Дай сотку, тварь»: в Москве подростки оскорбили бабушку, а потом им стало стыдно

Автор:
03 июля 2023 14:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   бабушка   оскорбление   пенсионерка   подростки   старушка   
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Брякнули, явно не подумав. И довели пожилую женщину до слёз.

Несколько парней прицепились к старушке возле автобусной остановки. Им показалось, что это очень смешно - пугать человека и требовать деньги. Бабушка от испуга послала их матом, но это их только раззадорило и недоросли удвоили усилия. Один из них выдал: «Дай сотку, тварь!» В ответ женщина сказала, что она всю жизнь проработала старшей медсестрой и помогала таким, как этот паренёк. А вместо благодарности…

Но у парней хотя бы шевельнулась совесть и они извинились. Но всё равно довели бабушку до слёз.

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Метки: Видео   Москва   бабушка   оскорбление   пенсионерка   подростки   старушка   
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23  комментария
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56k
Олег Час назад
а всё потому, что они завтра запишут с ухмылками извинения и будут ржать дальше. А надо на центральной площади в выходной их выпороть плетьми, показывая на большом экране то издевательства над старушкой, то их выражение лиц. И родителей подонков туда пригласить
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23k
aZumi Минуту назад
А потому, что сейчас дети главные. У них - права. А на них прав нет. Ни у родителей, ни у учителей. Права без обязанностей развращают. Кто их учил старших уважать? Кто?!
Они видите ли личности и их надо уважать. За что? За то, что научились в штаны не гадить? Так у меня кошка тоже не гадит. А еще мне руки лижет - я ее кормлю, глажу, горшок за ней убираю, лечу, когда болеет.
Этих тоже кормишь и лечишь, и любишь.
Пока не вырастают. Короче -кошки лучше.
Кому повезло, я за вас рада. И не выпячивайте гордо грудь, а скажите за это спасибо своим детям.
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15k
Мистер Фикс 4 минуты назад
Родителей за жопу
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1k
raael13 8 минут назад
Скоты.
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5k
satra 13 минут назад
Сходите в школу. В обычную среднюю школу. Приобщитесь, так сказать, к современным подросткам. Как и раньше там свой мир, в который взрослым нет хода. В 95% это все вырастает в обычных нормальных людей.
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12k
Rus77 15 минут назад
Душераздерающее видео, ещё от того, что даже в старости в стрессовых ситуациях человек зовёт маму…
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10k
Александр 17 минут назад
Откуда это в них??? Крысы и то благородней. Гореть им а аду, ...только хотелось бы (если повезёт и дотянут до финишной) пожелать им почувствовать такое же отчаянье бабушки!!!
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9k
Хатуль Мадан 23 минуты назад
Что должно случиться в голове, что вот такое вообще можно себе позволить не просто подумать, а сделать и считать это весёлым?.. Да разве это люди вообще? Очень страшно от осознания, что вот такие "шутники" могут обитать где-то рядом и вот так же запросто нападут на моих пожилых родителей и никто не сможет их защитить в тот момент...
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120
устал я от вас Полчаса назад
Не плохо бы конечно найти этот генетический мусор и сломать вместе с родителями..
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11k
Mike Полчаса назад
Найти этих скотов!!!! Заставить их в течение года ухаживать за этой бабушкой!!! Убираться у него дома, вносить её мусор, ходить в магазин за счёт родителей этих выродков. Причём с жёстким расписанием!!! Опоздал- физическое наказание!
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1k
b_e_l_i_a_l 45 минут назад
Это не "Несколько парней", это несколько ублюдков (выб...дков, точнее)
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17
Denson 54 минуты назад
Даже и писать ничего не хочется. Такое ощущение, что меня дерьмом облили. Минусите сколько влезет, но вот таких недолюдей действительно на работу в зону СВО. Что бы эти чмыри пахали днём, а ночью их лупили смертным боем.
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20
Андрей Граф Час назад
надо помочь бабульке
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9k
Борис Карабанов Час назад
Это закономерно и ожидаемо.
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41k
Лесли 🥰 Час назад
Пи.доры ссыкливые. Нихера им не стыдно!
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9k
МихА 2 часа назад
Сразу видно не читали книгу "Тимур и его команда".
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14k
Shtoppi 2 часа назад
дебилы малолетние. и не стыдно им стало, а обосрались что теперь придется публично на камеру извиняться.
нам видимо осталось только подождать пока за ними придут.
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2k
Fiverknot 2 часа назад
Вот если бы они на общественные работы к медсестрам пошли на месяц, да бабушке что-то хорошее сделали, помогли чем - вот это было бы нормальное извинение.
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13k
gavrosh 2 часа назад
Ремня им хорошего всыпать!
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