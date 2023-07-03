«Дай сотку, тварь»: в Москве подростки оскорбили бабушку, а потом им стало стыдно

Несколько парней прицепились к старушке возле автобусной остановки. Им показалось, что это очень смешно - пугать человека и требовать деньги. Бабушка от испуга послала их матом, но это их только раззадорило и недоросли удвоили усилия. Один из них выдал: «Дай сотку, тварь!» В ответ женщина сказала, что она всю жизнь проработала старшей медсестрой и помогала таким, как этот паренёк. А вместо благодарности…

Но у парней хотя бы шевельнулась совесть и они извинились. Но всё равно довели бабушку до слёз.