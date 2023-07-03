«Дай сотку, тварь»: в Москве подростки оскорбили бабушку, а потом им стало стыдно

Брякнули, явно не подумав. И довели пожилую женщину до слёз.
Несколько парней прицепились к старушке возле автобусной остановки. Им показалось, что это очень смешно - пугать человека и требовать деньги. Бабушка от испуга послала их матом, но это их только раззадорило и недоросли удвоили усилия. Один из них выдал: «Дай сотку, тварь!» В ответ женщина сказала, что она всю жизнь проработала старшей медсестрой и помогала таким, как этот паренёк. А вместо благодарности…
Но у парней хотя бы шевельнулась совесть и они извинились. Но всё равно довели бабушку до слёз.
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Они видите ли личности и их надо уважать. За что? За то, что научились в штаны не гадить? Так у меня кошка тоже не гадит. А еще мне руки лижет - я ее кормлю, глажу, горшок за ней убираю, лечу, когда болеет.
Этих тоже кормишь и лечишь, и любишь.
Пока не вырастают. Короче -кошки лучше.
Кому повезло, я за вас рада. И не выпячивайте гордо грудь, а скажите за это спасибо своим детям.
нам видимо осталось только подождать пока за ними придут.
Тут черепа разбивать надо !